Картофеля будет в несколько раз больше: названы лучшие сорта

В скором времени для украинцев начнется традиционный сезон посадки картофеля. В зависимости от региона период посадки может отличаться: ранние сорта в центральной части Украины высаживают уже в начале апреля, в северных и западных областях – в конце апреля и в первые дни мая.

Видео дня

Конечно, обращают внимание и на погодные условия – сажать картошку не стоит, пока земля достаточно не прогреется. По рейтингу в сети OBOZREVATEL подобрал лучшие сорта картофеля, которые осенью дадут богатый урожай.

Начнем с самого популярного сорта, лидирующего по многим показателям. Это выносливая беллароза. Этот сорт вывели селекционеры из Германии 23 года назад – в 2000 году.

Белларозу выращивают как в промышленных масштабах, так и на маленьких грядках. Она неприхотлива к почве и режиму полива. Обладает высокой стойкостью к засухе.

За 20 дней до посадки следует прорастить на картофеле ростки размером 2-5 мм. Эксперты не советуют сажать белларозу в почву, где раньше росли пасленовые культуры.

Беллароза имеет плотную структуру и сладкий привкус. Подходит для всех видов термообработки.

Среди плодородных сортов картофеля также следует выделить ривьеру, которая дает 7-10 клубней под кустом, аризону – в среднем 8 клубней, пикассо – 12 клубней, рудольф – 8 клубней.

Высокую урожайность демонстрируют и следующие сорта:

гранада

коннект

воларе

мелоди

эсме

сифра

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что следует успеть посадить в благоприятные дни апреля по посевному календарю.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.