Можно ли сажать разрезанный картофель: как увеличить урожайность

Вскоре наступит самый горячий сезон для всех огородников – время сажать картошку. Все желают получить богатый и качественный урожай, поэтому для посадки выбирают самые популярные сорта – балларозу, ривьеру, аризону, пикассо, гранаду, коннект.

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Некоторые фермеры привыкли надрезать картофель перед посадкой. Нужно ли так делать и действительно ли перерезанный пополам картофель может увеличить урожай, разбирался OBOZREVATEL.

Что такое метод Фокина

Приверженцы метода Фокина перед посадкой картофеля разрезают его вдоль. Говорят, таким образом можно ускорить рост и осенью получить больший урожай. Но не все так просто – есть несколько советов, которые обязательно следует придерживаться, если вы в этом году решите воспользоваться этим методом.

Как правильно резать картофель

Эксперты подтверждают: сажать разрезанный картофель можно. Так вы получите больше плодов из одного клубня.

Метод Фокина пригодится, если после зимы осталось ограниченное количество посадочного картофеля.

Однако не весь разрезанный клубень может прижиться. Во-первых, резать картофель нужно острым ножом, самое главное – ни в коем случае не маленькими кусками. Каждая часть должна быть размером с небольшое яблоко. Обязательно следует обратить внимание, чтобы каждая часть разрезанного картофеля имела не менее двух глазков.

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