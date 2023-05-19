Клубника вырастет мелкой и кислой: каких ошибок следует избегать

Подкармливать клубнику нужно на всех этапах роста: от момента, когда начали формироваться первые листья до появления завязи. Опытные огородники говорят, что вносить удобрения нужно под кусты, которым исполнилось 2 или более лет. На ранних этапах роста растениям нужен азот, поэтому можно выбрать минеральные удобрения.

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Но часто случается, что клубника, вопреки ожиданиям, вырастает мелкой и кислой. OBOZREVATEL разбирался, каких ошибок следует избегать при уходе за ягодами.

Расстояние между кустами при посадке

Начнем с первого этапа – посадки клубники. Часто новички, желая извлечь из небольшой грядки богатый урожай, сажают кусты слишком близко друг к другу. Тешат себя иллюзией, мол, так ягод получится больше. В действительности все наоборот. Если не соблюдать расстояние, кустам просто не хватит ни питательных веществ из почвы, ни места для развития и размножения.

Режим полива

Излишняя влажность приведет к появлению ряда болезней. Кроме того, клубника начнет портиться, появится гниль. Ягоды нуждаются в достаточном количестве воды, но следует соблюдать оптимальный режим полива.

Атака вредителей

Для клубники самым опасным является земляничный долгоносик. Этот вредитель может откладывать личинки в бутонах, из-за чего ягоды будут испытывать нехватку питательных веществ.

Следует соблюдать правила севооборота и регулярно обрабатывать кусты средствами от вредителей.

Нужно ли окучивать кусты клубники

Окучивание будет очень полезным для клубники, ведь таким образом почва сможет насытиться кислородом и удобрениями.

Лучше всего при окучивании вносить в землю опилки или измельченную кору.

Подкормка

Клубника любит подкормку, но и слишком экспериментировать с разными средствами не стоит. Есть много вариантов удобрений. Куст клубники рекомендуют подпитывать аммиачной селитрой или мочевиной в пропорции 25 г на 10 л воды. Можно просто посыпать грядки древесной золой. Выбирая органические удобрения, следует обратить внимание на помет и навоз. Они хорошо подойдут для клубники.

Кроме того, от болезней клубнику защитит удобрение из зелени. Как его правильно приготовить и когда начинать обработку – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о специальной смеси, которой следует подкормить клубнику перед цветением.

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