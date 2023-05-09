Клубники будет очень много: названо удобрение, которое действует всегда

Майские подкормки особенно важны для клубники, ведь перед цветением она нуждается в дополнительных удобрениях. Специалисты говорят, что оптимально проводить подкормку трижды в год: когда начали формироваться молодые листья, на этапе цветения и когда уже появилась завязь.

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Главное правило – вносить удобрения нужно под кусты, которым исполнилось более двух лет с момента посадки. На ранних этапах роста растениям нужен азот, поэтому можно выбрать минеральные удобрения. Куст клубники рекомендуют подпитывать аммиачной селитрой или мочевиной в пропорции 25 г на 10 л воды. Чем подкормить кусты клубники в мае – читайте в материале OBOZREVATEL.

Клубника – не слишком прихотливая культура, но если пренебрегать уходом и подкормкой вместо вкусных и сочных ягод можно получить мелкие и кислые.

Перед периодом цветения опытные огородники советуют убрать все излишнее. Для этого следует обработать садовые ножницы спиртом и отсечь ими сухие листья и ненужные "усы".

После этого грядки рекомендуют посыпать древесной золой. Эта подкормка полезна по трем причинам:

Древесная зола защитит кусты от вредителей. Ягоды вырастут очень сладкими и насыщенными. Кусты будут менее подвержены появлению грибковых инфекций.

Кстати, выбирая органические удобрения, следует обратить внимание на помет и навоз. Они хорошо подойдут для клубники. Помет или навоз следует смешать с водой и настаивать 2-3 дня.

Кроме того, от болезней клубнику защитит удобрение из зелени. Как его правильно приготовить и когда начинать обработку – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о специальной смеси, которой следует подкормить клубнику перед цветением.

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