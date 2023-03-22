Ягоды будут большими и сладкими: какие удобрения лучше всего подходят для клубники

Урожай клубники может отличаться из года в год. Иногда вместо долгожданной крупной и сочной клубники на грядках появляются маленькие водянистые ягоды, к тому же кислые по вкусу.

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А все дело в том, что кусты следует периодически подкармливать. Какие удобрения лучше всего подходят для клубники, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда начинать подкормку

Уже в марте можно начать процедуру подкормки. Главное – следить за температурой воздуха. Если плюсовая температура держится минимум неделю, а ночью нет заморозков – можно начинать выбирать удобрения.

Для начала нужно убрать засохшие листья, усы и мульчу. Затем с помощью тяпки осторожно разрыхлите землю.

Какие удобрения выбрать

После зимних холодов растениям нужен азот, поэтому можно выбрать минеральные удобрения. Куст клубники рекомендуют подкармливать аммиачной селитрой или мочевиной в пропорции 25 г на 10 л воды.

Выбирая органические удобрения, следует обратить внимание на помет и навоз. Они хорошо подойдут для клубники. Помет или навоз следует смешать с водой и настаивать 2-3 дня.

Многие садоводы и огородники используют для подкормки клубники пепел. Есть два варианта:

высыпать пепел под кусты клубники

смешать пепел с водой и полить почву.

Опрыскивать кусты советуют раствором из йода и воды. На 1 литр воды берём 1 каплю йода и тщательно перемешиваем. Наливаем раствор в пульверизатор и обрабатываем кусты.

Дрожжи также используют в качестве удобрения. В емкости следует смешать 3 л воды, 2 столовых ложки сахара и 2 пакетика дрожжей. Смесь должна настояться минимум час, после этого на нее можно поливать кусты.

Основные правила подкормки клубники

Эксперты советуют начинать процедуру подкормки вечером, когда зайдет солнце. За сутки до внесения удобрений следует обильно полить грядку.

Наиболее оптимально проводить подкормку трижды:

когда формируются молодые листья

когда начинается цветение

когда появилась завязь.

Главное правило – вносить удобрения нужно под кусты, которым исполнилось 2 или более лет с момента посадки.

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