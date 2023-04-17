Одного раза хватит: чем подкормить клубнику для богатого урожая

Клубника – любимая ягода украинских дачников. Она прекрасно смакует свежей и из нее получается едва ли не лучшее варенье, также ее можно добавлять в различные блюда и напитки. Но чтобы клубника хорошо уродила, ее нужно правильно подкормить.

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Как выяснил OBOZREVATEL, обойтись можно одним только внесением удобрений в сезон. Но для этого нужно будет приготовить специальную смесь. Ее добавляют весной перед цветением клубники.

Для изготовления раствора понадобятся:

вода;

0,5 чайной ложки борной кислоты;

0,25 чайной ложки марганцовки;

13-15 капель йода;

2-3 столовые ложки нашатырного спирта.

На треть ведра горячей воды нужно добавить борную кислоту и марганцовку и хорошо перемешать. Далее ведро доливают до полного холодной водой и капают в него йод. Раствор снова нужно как следует перемешать. На последнем этапе добавляют нашатырный спирт и снова все перемешивают. Получившаяся в результате жидкость должна быть светло-розового цвета.

Вносят такое удобрение методом полива. Под каждый кустик клубники нужно влить 300-400 мл смеси. Она помогает восстановить силы даже чахлым растениям, а ягоды затем растут крупными, сладкими и сочными.

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