Как ускорить рост клубники: раствор для увеличения урожая

Без правильной подкормки вместо крупных сладких ягод клубники можно получить водянистые и кислые. Специалисты рекомендуют обработать кусты раствором для профилактики заболеваний, который к тому же ускорит рост клубники.

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Трудно найти универсальное средство, которое бы стопроцентно стало залогом щедрого урожая. Но опытные огородники говорят, что оптимальным будет использование раствора из нашатырного спирта. Как приготовить это удобрение – читайте в материале OBOZREVATEL.

Полезное удобрение

Подкармливать кусты таким способом следует даже если они внешне выглядят здоровыми. Водный раствор нашатырного спирта защитит клубнику от:

нематод

долгоносика

личинок майского жука

других насекомых, которые поедают цветы и ягоды клубники.

Кроме того, это удобрение будет насыщать растение полезными элементами. Основным компонентом нашатырного удобрения является азот, необходимый для здорового роста наземной части куста и качественного формирования корневой системы.

Признаками недостатка азота являются:

медленный рост кустов

покраснение листвы

сухость листьев

светло-зеленый бледный цвет молодых листьев.

Казалось бы, идеальная подкормка найдена. Но не следует забывать, что азотными удобрениями нельзя подкармливать растения слишком часто. Чрезмерное его количество будет способствовать росту именно зелёной массы, а не цветоносов. Нашатырное удобрение можно вносить только в мае, когда идет активное наращивание молодых побегов.

Как приготовить удобрение

Шаг 1. В большую емкость налейте 10 л воды.

Шаг 2. Добавьте 3 столовые ложки 10%-го раствора нашатырного спирта и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Сначала полейте грядку с клубникой обыкновенной водой. Это необходимо потому что азот быстро приобретает газообразное состояние.

Шаг 4. После этого можно поливать нашатырным раствором. Лучше производить полив под корень. Но не случится ничего страшного, если немного удобрения попадет на листву. Не забудьте использовать перчатки, чтобы предотвратить повреждение рук.

Кстати, от болезней клубнику защитит удобрение из зеленки. Как его правильно приготовить и когда начинать обработку – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда нужно начинать подпитывать клубнику.

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