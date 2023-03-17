Какие собаки самые смешные: породы, которые точно развеселят детей

Собак следует выбирать, учитывая не только внешний вид, но и особенности породы. Бишоны и кавалер-кинг-чарльз-спаниели, например, будут тяжело переносить разлуку с хозяином, лабрадоры и джек-расселы – прекрасно ладят с детьми, а хаски и маламуты плохо приспособлены к жизни в городских квартирах.

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Если вы хотите выбрать оригинальную и не очень популярную породу, следует подумать о папильонах или аффенпинчерах. OBOZREVATEL подобрал топ пород, которые имеют забавную, но очень симпатичную внешность.

Лаготто-романьоло

Эти собаки приспособлены для охоты и поиска трюфелей. Кудрявые, активные и игривые собачки могут иметь шерсть различной окраски. Интересно, что их шерсть совсем не промокает, поэтому лаготто-романьолов использовали для охоты на водную дичь.

Китайская хохлатая

Есть два вида собак этой породы – лысые и пушистые. Лысые собаки имеют шерсть только на мордочке. Это верные, послушные и активные любимцы, немного напоминающие маленьких обезьянок.

Папильон

Ушки папильонов – как крылья бабочки. Эта порода легко поддается дрессировке и хорошо слушается команд.

Бергомаско

Собаки "с дредами" были выведены в Италии. Их шерсть очень густая и состоит из кожного покрытия, подшерстка и жестких локонов. Бергамаско – очень верные и преданные собаки, обожающие хозяев.

Бассет Хаунд

Бассеты имеют длинное вытянутое тело – это позволяет охотничьей породе выманивать зверей из нор. Выглядят бассеты несколько грустными и меланхолическими, но на самом деле обладают хорошим и кротким нравом.

Денди-динмонт-терьер

Денти-динмонты известны своей экстравагантной прической, напоминающей королевский парик. Активные, игривые и дружелюбные собачки быстро станут любимцами в семье.

Померанский шпиц

Померанские шпицы – настоящие красавчики. Миниатюрные, пушистые, милые собаки выглядят, как игрушечные лисички или медвежата. Это очень популярная порода.

Английский и французский бульдоги

Строгие на вид бульдоги имеют забавный и хороший нрав. Они спокойны, верны и немного ленивы. Это идеальный компаньон и верный друг.

Аффенпинчер

Эти собаки отличаются самостоятельностью, энергичностью и даже храбростью. Они хорошо адаптируются к условиям в городских квартирах.

Неаполитанский мастиф

Мастиф – настоящий гигант. У него очень массивная морда со складками, длинный хвост и густая шерсть. Если с детства мастифа правильно воспитывать, он вырастет спокойным добряком. Но эти собаки подвержены агрессии, если ими не заниматься.

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