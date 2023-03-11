Какие собаки лучше всего уживаются в квартире: породы и фото

Не все породы собак подходят для жизни в городских квартирах. Большим псам, например, сенбернарам, бернским зенненхундам или хаски требуется пространство. Кроме того, эксперты не рекомендуют держать в квартирах собак бойцовских пород.

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Важен не только размер и вес собаки, но и ее темперамент. OBOZREVATEL разбирался, какие породы лучше всего уживутся в квартире.

Есть собаки, которые прекрасно ладят с детьми и отличаются озорным характером. Другие породы – более уравновешенные и спокойные, им не нужно слишком много движения и они не потребуют от вас много внимания. Одни собаки обожают прогулки и подвижные игры, другие – более пассивные и ленивые. Некоторые породы легко поддаются дрессировке, для других нужно больше времени и терпения.

Все эти нюансы следует учитывать, выбирая себе любимца, который будет жить в городской квартире, ведь даже для большого по площади помещения лучше подойдут собаки мелких и средних пород.

По словам экспертов, идеальной для среднестатистической квартиры будет собака весом до 30 кг. Ниже приводим топ-10 пород собак, для которых жизнь в многоэтажке будет комфортной.

Лабрадор

Лабрадоры отличаются очень дружеским характером. Таким собакам не свойственна агрессия.

Лабрадоры станут идеальными друзьями для детей. Они спокойны, уравновешены, неприхотливы, не слишком пушисты и в меру активны.

Французский бульдог

Это довольно спокойная порода собак, не слишком прихотливая и немного ленивая. Французские бульдоги также подойдут семьям с детьми.

Мопс

Мопсы – настоящие ленивцы. Это "диванная" собака, которая с радостью будет храпеть рядом с вами в постели. Взрослые мопсы характеризуются неторопливостью и не слишком активным образом жизни. Они не очень линяют, потому в квартире будет сравнительно чисто.

Померанский шпиц

Шпицы легко поддаются дрессировке. Это сообразительные, любознательные, забавные и очень симпатичные животные. Пушистая шерсть нуждается в особом уходе. Эти собачки очень линяют.

Джек-рассел

Если вам нужен активный компаньон – выбирайте джек-рассела. Им просто необходимы частые прогулки и активный образ жизни. Джек-расселы очень компанейские и умные.

Йоркширский терьер

За шерсткой йорков нужно тщательно ухаживать. Это спокойная, уравновешенная порода собак, которая идеально себя будет чувствовать в городской квартире. Йорки очень тихие и послушные.

Чихуахуа

Чихуахуа можно всегда носить с собой, она не займет много места даже в сумочке. Взрослые собаки очень спокойны и легко запоминают команды.

Вельш-корги

Корги – настоящие добряки. С ними будет весело, уютно и спокойно. Корги обожают бегать, поэтому выгуливать собаку придется часто. Иногда они бывают упрямыми и непоседливыми.

Бишон фризе

Милые, активные, любознательные и забавные бишоны нуждаются в частом выгуле и особом внимании. Они не любят надолго оставаться в одиночестве. У этих собак очень деликатная белая шерстка, за которой требуется бережный и регулярный уход.

Пекинес

А вот пекинесы, по словам экспертов, не очень любят детей. Эта порода потребует от хозяина много внимания. С другими животными в доме пекинесы могут конфликтовать. В целом, это компанейская и умная собака, которая очень привязывается к своему хозяину.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг самых симпатичных пород собак.

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