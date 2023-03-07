Как будто сошли с телеэкранов: какие породы собак самые красивые. Фото

Разнообразие собак позволяет выбирать себе любимца не только по его рабочим качествам, но и по внешности. Существует даже целый класс собак – декоративные. Их задача просто быть красивыми. Однако в списке наиболее эффектных пород есть не только его представители.

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OBOZREVATEL рассказывает о десятке пород, которые очаруют своей внешностью любого. В списке есть как совсем миниатюрные создания, так и весьма крупные породы.

Йоркширский терьер

Малыш с шелковистой шерстью способен очаровать кого угодно. Уход за его внешностью потребует от хозяина определенных усилий, однако харизматичных йорков не спутаешь ни с кем. Они очень сообразительны и сильно привязываются к своим хозяевам. А еще чудесно смотрятся в стильных костюмчиках, которые носят с удовольствием.

Ши-тцу

Еще одна собака "с прической" в списке. За великолепную внешность их полюбили китайские императоры и с 17 века владеть ши-тцу разрешалось только правящей семье. Эти маленькие собаки привязываются сразу ко всем членам семьи и с радостью проводят время со всеми по очереди, поскольку не любят одиночества. Длинная шерсть ши-тцу требует тщательного ухода и регулярного расчесывания.

Папийон

Свое второе название континентальный тот-спаниель получил за сходство его больших ушей с крыльями бабочки. Оно произошло от французского слова papillon, что и означает "бабочка". Это одна из самых умных пород в мире. Несмотря на маленькие размеры, интеллект у собачек этой породы очень высок – они легко учатся командам и очень общительны с людьми.

Далматин

Увидев эту собаку однажды, ее больше невозможно спутать ни с кем другим. Крупный размер, величественная осанка и узнаваемая белая окраска с характерными черными пятнами создают уникальную красоту далматинов. Вероятно, этот облик сделал породу популярной еще в Древнем Египте. Это сильные собаки, прекрасные охранники и компаньоны. Но они не подойдут людям, которые не любят много гулять.

Померанский шпиц

Больше всего эти милые собачки напоминают пушистый шар на тоненьких ножках и с лисьей мордочкой, которая постоянно кажется улыбающейся. Померанцы являются самыми миниатюрными среди всех шпицев. Это очень энергичные собаки, готовые бесконечно играть со своими хозяевами. Большим плюсом породы является то, что при своей пушистости они очень мало линяют.

Китайская хохлатая

Свое название порода получила благодаря эффектному хохолку-гриве, который выделяется как у лысого подвида, так и у пухового. Это некрупная порода с гордой осанкой. Лысые собаки имеют очень нежную, приятную на ощупь кожу, а пушистые – мягкую шерсть без подшерстка. Для каких-либо задач, кроме как быть компаньонами, эти создания не пригодны. Зато людей своих будут любить всем сердцем.

Самоедская собака

Это северная порода, знаменитая своей большой белоснежной шубой и умной улыбающейся мордочкой с черными носом и глазами. Самоеды чем-то напоминают белых медведей. Поскольку их вывели, чтобы ходить в упряжке, эти собаки очень энергичны. При этом они не агрессивны и очень контактны. Обратная сторона медали – они могут страдать от тревоги, если их надолго развести с хозяином.

Мопс

Прежде всего мопсов любят за их нежность и спокойный, даже флегматичный характер. В Древнем Китае их держали представители знати, а Европе они впервые появились в 16 веке в Нидерландах и сразу приобрели статус всеобщих любимцев. Мопсы очень потешны и при этом невероятно симпатичны. Впрочем, они подойдут только тем хозяевам, которые готовы уделять уходу за любимцем достаточно много внимания.

Брабантский грифон (брабансон)

Это небольшая, но очень сильная и выносливая порода. Брабансоны умны и любознательны, они любят играть и всегда очень ласковы со своими хозяевами. Впрочем, своей активностью могут испугать маленького ребенка, поэтому в семью с малышами их нужно принимать с осторожностью. Больше всего эти собаки любят бегать, так что хозяину брабансона стоит быть готовым составить ему компанию на пробежках.

Мальтез

Это некрупная собака белого цвета с длинной шерстью. Мальтезы имеют удивительно гордую осанку, поэтому производят впечатление аристократичных животных. На самом деле это очень ласковые и умные создания, больше всего любящие прогулки со своим хозяином. Также они с радостью играют в игры и нуждаются в значительной физической активности. По сути это такой добродушный маленький хулиган, которому нужно давать выпускать энергию.

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