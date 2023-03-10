Какие собаки не могут жить в квартире: бывают опасны или впадают в депрессию

В отличие от кошек, которые могут всю жизнь провести в квартире и чувствовать себя счастливыми, собаки нуждаются в регулярных прогулках. А некоторые породы вообще плохо уживаются в четырех стенах и могут быть счастливы только с постоянным свободным доступом на улицу.

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OBOZREVATEL рассказывает, каких собак лучше не заводить в городской квартире. Это может спровоцировать их на агрессию или вызвать у животного депрессивное расстройство.

Пастушьи собаки и бордер-колли

Породы, которые вывели специально для выпаса скота, обожают долгие прогулки и значительные физические нагрузки. Ибо именно для таких задач они и были созданы. Поэтому в маленькой квартире им будет тесно, что может сказаться на характере и здоровье животного.

Бигль

Симпатичные снаружи бигли известны своим громким лаем и конфликтным относительно других собак характером. Их выводили для участия в охоте, поэтому они будут постоянно заняты вынюхиванием чего-нибудь съедобного и могут подбирать найденное с земли. Поэтому идеальными условиями для них будет проживание в частном доме с огражденным двором.

Чихуахуа и йоркширские терьеры

Из-за своих крохотных размеров эти породы считаются хорошим выбором для городской квартиры. Но склонность обеих пород часто и громко лаять может не только мешать их хозяевам, но и сильно раздражать соседей. Причем лай этот может прозвучать не только днем, но и ночью. Также малыши подчас могут иметь достаточно агрессивные территориальные установки, которые могут привести к конфликтам с другими собаками.

Немецкие овчарки

Этой породе будет неудобно в квартире из-за ее внушительных габаритов. Также немецкие овчарки очень энергичны, требуют частого внимания и большой активности. Кроме того, они очень ревностно охраняют свою территорию, а воспринимать так они могут не только границы жилища, но и весь дом. А это может стать причиной агрессии к соседским псам.

Лабрадоры

Как и немецкие овчарки, эти милые собаки-компаньоны могут похвастаться большими габаритами и высоким уровнем энергии. Им нужно много внимания и активности. А еще они славятся своей угловатостью и способностью опрокидывать все подряд в тесном помещении. Также из-за своего любопытства они могут лаять на двери каждый раз, когда за ними кто-нибудь будет ходить.

Хаски и маламуты

Недаром эти собаки так похожи на волков – их дикий темперамент делает их плохим выбором для содержания в квартире. Эти породы чрезвычайно преданы своей стае, очень крупны и ужасно линяют. К тому же их неуемная энергия может обернуться разрушениями в квартире и значительными убытками.

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