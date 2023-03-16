Какие породы собак самые преданные: тяжело переносят разлуку с хозяином

Каждая порода собак имеет свои характерные особенности. Некоторые собаки хорошо ладят с детьми, другие – не приспособлены к жизни в квартире и могут даже стать агрессивными, если их с детства не воспитывать.

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Есть и отдельный список самых преданных пород. Эти собаки очень тяжело переносят разлуку с хозяином. О том, какие собаки не могут долго находиться в одиночестве, читайте в материале OBOZREVATEL

Лабрадор

Общительные, активные, дружеские и ласковые лабрадоры будут очень скучать, если долго не будут видеть хозяина. Они могут также устроить протест и стать непослушными, когда владелец не уделяет им достаточно внимания.

Бордер-колли

Бордер-колли возглавляют многие рейтинги самых умных собак. И действительно, эти собаки легко поддаются дрессировке. Они быстро запоминают команды, ведут себя вежливо и послушно. Любят повторять поведение хозяина – заниматься вместе спортом или бегать на прогулку. Оставляя бордер-колли в одиночестве, вы повышаете ее тревожность. Собака может чувствовать страх и беспокойство.

Джек-рассел-терьер

Джек-расселам нужно много прогулок и активностей на открытом воздухе. При долгом отсутствии хозяина эти маленькие милые собачки могут начать нервничать и "крушить" все вокруг – от одежды до мебели.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Этим собакам жизненно необходимо всегда иметь рядом хозяина. Даже короткие разлуки даются очень тяжело.

Бишон фризе

Бишоны обожают компании и плохо переносят одиночество. Они будут искренне ждать вас под дверью хоть целый день, пока вы не вернетесь с работы. Могут даже ничего не есть от тревожности.

Немецкая овчарка

Овчаркам необходимо присутствие людей. От долгого одиночества могут появиться даже проблемы со здоровьем.

Венгерская выжла

Эта охотничья порода нуждается в движении, беге, активностях и долгих прогулках. Сидеть в квартире, ожидая хозяина, для этих собак – постоянный стресс.

Той-пудель

Ветеринары говорят, что долгое одиночество той-пуделей может даже привести к психическому расстройству. Они имеют хороший и спокойный характер, поэтому лучше их по возможности брать с собой на прогулки или в дорогу.

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