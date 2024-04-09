Какие овощи и цветы сажают в апреле: памятка для дачников

Апрель – насыщенное время для садоводов и огородников. Количество и качество урожая зависит от многих аспектов: от погодных условий до особенностей внесения удобрений. Эксперты в очередной раз отмечают, что важную роль играет собственное время высадки культур в открытый грунт.

В народе издавна советовали ориентироваться и на посевной календарь, определяющий благоприятное время для садово-огородных работ в зависимости от фаз Луны. Какие овощи и цветы сажают в апреле – читайте в материале OBOZ.UA.

Огурцы

Огурцы можно высаживать на грядки, когда пройдет 15-20 дней с момента появления первых всходов рассады. Почва должна прогреться до 18 °С, а ночная температура воздуха не должна опускаться ниже 15 °С, иначе есть риск замерзания растений. В апреле специалисты советуют сеять огурцы для выращивания в теплице.

Помидоры

Помидоры довольно выносливы, поэтому способны пережить ночное снижение температуры до 5-6 ⁰C. Апрельские ночные колебания температуры не повлияют на рост и плодоношение, однако резкие заморозки приведут к гибели рассады. Перед высадкой на грядки убедитесь, что рассада имеет толстый стебель высотой 20-30 см и 1-2 цветочных кистей. Оптимальные температурные показатели почвы +10+12 ⁰C.

Кабачки

Кабачковая рассада растет очень быстро, поэтому спешить с посевами не стоит. Ориентироваться следует на погодные условия. К примеру, на юге Украины кабачки сажают уже с конца марта, в средней полосе – ближе ко второй половине апреля, на севере – к середине мая.

Дыни и арбузы

Бахчевые культуры требуют много тепла, влаги и света. В южных широтах арбузы и дыни начинают высевать во второй половине апреля. Обратите внимание, что предварительно нужно хорошо подготовить грядку: за 7-10 дней до начала работ почву следует накрыть мешками или агроволокном, чтобы повысить температуру на несколько градусов.

Астры

Астры высаживают в первой половине апреля в южных и центральных областях, при этом на севере сроки сдвигаются к середине апреля и даже к началу мая.

Цинии

В благоприятную теплую погоду посевы можно начинать в первой декаде апреля, чтобы в мае пересадить цветы на клумбы. Если весна холодная, лучше не торопиться, ведь рассада может перерасти в комнатных условиях – в таком случае процедуру можно планировать во вторую половину месяца.

Алиссум

Это довольно неприхотливые растения, которые можно начинать сеять в первой половине апреля. Маленькие соцветия имеют мелкие цветки разных оттенков. Цветение начинается в мае, а заканчивается поздней осенью.

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