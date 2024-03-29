Посевной календарь на апрель: в какие дни надо сажать и прививать растения

Весна – насыщенная пора для садоводов и огородников. В апреле уже можно сажать не только рассаду, но и многие овощные культуры и цветы непосредственно в открытую почву. Следует позаботиться о тщательном перекапывании грядки и внесении подкормок, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.

Издавна внимание обращали и на посевной календарь. В зависимости от фаз Луны определяли благоприятные дни для высадки культур. OBOZ.UA публикует посевной календарь на апрель и рассказывает, в какие дни нужно сажать и прививать растения.

Фазы Луны в апреле 2024

С 1 по 7 апреля Луна будет спадать. Этот период еще называют фазой щербатой или гнилой Луны. Особое внимание советуют обращать на корневую систему растений. Можно сажать картошку, луковые растения и корнеплоды, а также заняться подкормкой и обрезкой растений, принимать меры по защите от вредителей.

В период новолуния, который в апреле приходится на 8 число, обычно ничего не сажали. Наши предки считали его совершенно неблагоприятным для огородничества. Можно разве что провести обрезку или профилактическую обработку в саду.

Растущая Луна будет с 9 по 23 апреля. Специалисты советуют сажать овощи, зелень, травы, декоративные культуры.

Полнолуние наступит 24 апреля. Можно делать все, что связано с размножением и обрезкой растений, а также позаботиться об обработке от вредителей.

С 25 по 30 апреля Луна снова будет спадать.

Напомним, что 8 апреля произойдет солнечное затмение.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Сеять семена на рассаду можно 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 и 25-30 апреля.

Любые работы с грунтом (перекапывание, обработка) можно проводить 3-5, 7-9, 24 и 25 апреля.

Для проращивания семян благоприятными будут 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 29, 30 апреля, а для прореживания и пикирования – 1, 2, 21, 22, 29, 30 апреля.

Благоприятными датами для полива грядок считают 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-25, 29, 30 апреля.

Внести органические удобрения оптимально 1, 2, 5, 6, 25, 29, 30 апреля, а минеральные – 10, 11, 14, 15 апреля.

Обрезку и формовку деревьев лучше провести 8, 24-30 апреля.

Компостирование можно произвести 14, 15, 24 апреля.

8, 10, 11, 14, 15, 21-23 апреля – благоприятные даты для прививки и пасынкования.

Провести мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями следует 3-5, 7, 8, 12, 13 апреля.

Для уборки участка и ремонта инструментов подойдут следующие даты: 3, 4, 7, 8, 16-28 апреля.

А неблагоприятных дней в апреле будет не так уж много: 3,4,7-9, 24. В это время следует воздержаться от огородных и садовых работ.

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