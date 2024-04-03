Не упустите идеальное время: когда помидоры, перец и огурцы высаживают в открытый грунт

Щедрый и качественный урожай зависит от многих нюансов: погодных условий, оптимального полива, регулярных подкормок. Однако специалисты отмечают, что важную роль играет собственное время высадки рассады.

Можно ориентироваться на посевной календарь. Например, на новолуние издавна ничего не сажали, а период щербатой Луны идеально подходит для высадки корнеплодов. OBOZ.UA разбирался, когда помидоры, перец и огурцы следует высаживать в открытый грунт.

Когда высаживать помидоры

Помидоры довольно выносливы, поэтому способны пережить ночное понижение температуры до 5-6 ⁰C. Ночные похолодания не повлияют на рост и плодоношение, однако резкие заморозки приводят к гибели рассады.

Вот несколько факторов, которые подскажут о благоприятном времени высадки помидоров на грядки:

если рассада имеет хорошее состояние, толстый стебель высотой 20-30 см и 1-2 цветочные кисти:

если среднесуточная температура воздуха прогрелась до + 14 +15 ⁰C, а почвы – до +10 +12 ⁰C;

если вы имеете возможность создать дополнительную защиту в случае ночного понижения температуры: пригодится пленка или агроволокно.

Предварительно следует выставлять рассаду на свежий воздух под прямые солнечные лучи за 10-14 дней до высадки.

В случае, если рассада уже начала перерастать, а погодные условия еще неблагоприятны для высадки, следует вынести емкости в прохладное место с ночными температурами 1-6 ⁰C и обеспечить хорошее освещение. Помидоры обычно высаживают в последнюю неделю апреля и первую неделю мая.

Когда высаживать перец

Перец более требователен к температурным колебаниям – ему нужна среднесуточная температура в пределах 20-25 ⁰C.

Уже при 15 ⁰C наблюдается замедление роста, а при 13 ⁰C рассада может и вовсе перестать развитие. Кроме того, перец не переносит засухи и очень требователен к освещению.

Специалисты не советуют проводить пикирование перца, да и излишняя пересадка в теплицу для растения нежелательна. Лучше высевать семена в индивидуальные емкости, а на грядки пересаживать через 50–55 дней.

Условия для высадки на грядке:

рассада имеет 8-10 листьев, высоту 20-25 см и нераспущенные бутоны;

почва прогрелась до 15 ⁰C.

Когда высаживать огурцы

В вегетационный период снижение ночной температуры может спровоцировать развитие корневой гнили. При похолодании ниже 16 ⁰C замедляется рост завязей и снижается урожайность.

Высаживать на грядки можно рассаду, после посева которой прошло 35 дней. Оптимальная температура должна установиться на уровне 18-20 ⁰C, а температура почвы – 12-13 ⁰C. В первую неделю после высадки рассаду следует укрывать на ночь.

Народные приметы

Когда не было прогнозов погоды, наши предки ориентировались на народные приметы. Например, огурец советовали начинать высаживать на грядку, когда зацветет сирень и акация.

Если зацвел шиповник и распустились листья дуба – можно начинать высаживать рассаду томатов и перца.

Даже ученые говорят, что приметы могут быть хорошим ориентиром, ведь развитие дикорастущих растений тоже соответствует температурному режиму и продолжительности светового дня.

Ранее OBOZ.UA публиковал самые действенные советы, которые помогут защитить хилую и пожелтевшую рассаду.

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