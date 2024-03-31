Когда сажают арбузы и дыни: названо идеальное время, чтобы получить большой урожай

Бахчевые культуры требуют достаточного тепла, увлажнения и света. Чтобы получить щедрый урожай, следует позаботиться о подкормке почвы и выбрать правильное время для посадки.

Прежде всего, следует подождать потепления почвы, ведь арбузы и дыни не переносят низких температур и заморозков. OBOZ.UA разбирался, когда можно сажать бахчевые культуры, чтобы получить большой урожай.

Когда сажать дыни и арбузы

В Украине арбузы и дыни начинают высевать уже во второй половине апреля – прежде всего, для этого нужно хорошо подготовить грядку.

За неделю до начала высадки грядку следует накрыть, например, мешками или агроволокном, чтобы повысить температуру грунта на несколько градусов.

Начинать посевы можно, когда температура почвы составит +15 °C, при этом волокном показатель будет примерно 20 °C, благодаря чему семена будут хорошо всходить.

Посевный календарь

Опытные огородники часто пользуются посевным календарем, что определяет благоприятные дни для посадки в зависимости от фаз Луны.

Самые благоприятные дни для посадки бахчевых культур в апреле: 25, 26 апреля.

В целом благоприятные дни: 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 30 апреля.

Нейтральные дни: 1, 2, 6, 8, 10, 14, 16, 21, 28, 29 апреля.

Неблагоприятные дни: 15, 19 и 20 апреля.

Как подготовить семена

В первую очередь необходимо подготовить семенной материал: его калибруют, выбраковывая все поврежденные экземпляры. Семена следует отсортировать по размеру и высадить в разные емкости, чтобы сильнейшие растения не мешали слабым. Для проверки посадочного материала специалисты советуют опустить семена в соленый раствор и оставить на 10 минут. Пустые семена выплывут на поверхность, поэтому их нужно выбросить – они не дадут всходов. Остальное нужно промыть в чистой воде и просушить. Следующий этап – прогревание. Семена заматывают в тканевый мешочек и кладут на батареи. Можно также обеззаразить посадочный материал в течение 30 минут в растворе калия перманганата. Семена следует завернуть во влажную ткань и оставить до набухания, а перед высадкой устроить закаливание – отправить на целый день в холодильник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как фазы Луны влияют на урожай и публиковал посевной календарь на апрель-2024.

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