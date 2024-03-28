Как спасти бледную и пожелтевшую рассаду: советы огородникам

Иногда бывает так, что изначально здоровая и красивая рассада вдруг начинает бледнеть или желтеть. Начинающего огородника это может сильно обеспокоить. Поэтому важно знать, как поступать в таких случаях.

Эксперты утверждают, что вернуть рассаде здоровый вид можно. OBOZ.UA узнавал о причинах проблемы и способах ее устранения.

Почему бледнеет и желтеет рассада

В целом изменение внешнего вида молодых растений влекут за собой ошибки ухода за рассадой. К ним можно отнести:

чрезмерный полив и застой воды в почве;

нарушение температурного режима;

нехватка свежего воздуха;

недостаток света (если рассада будет стоять в слишком светлом месте, листья сначала станут светло-зелеными, а затем пожелтеют);

нехватка места для развития корневой системы;

повреждение корней;

ошибки при пересадке, нарушающие процесс корневого питания растения;

отсутствие подкормки.

Большинство из этих проблем можно решить, если растение заболело, и вернуть рассаде здоровый вид. Дальше поговорим о том, как это сделать.

Как спасти пожелтевшую рассаду

Прежде всего проверьте условия содержания молодых растений, обратитесь к советам по поливу и подкормке, освещению и поливу касательно конкретной культуры. Когда проблема будет установлена, переходите к действиям.

Избыток влаги – прекратите полив, пока почва не просохнет на сантиметр от поверхности. Затем сократите количество воды, которую вы вносите под растение.

Слишком низкая температура – чтобы рассада перестала мерзнуть, перенесите ее в более теплое помещение. Также можно накрыть растения пленкой или минипарниками.

Кислородное голодание – разрыхлите землю вокруг рассады, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Не допускайте, чтобы почва становилась плотной и твердой.

Нехватка освещения – установите над местом, где вы выращиваете рассаду, дополнительное освещение. В идеале это должна быть фитолампа, но подойдет и обычный светильник. Продолжительность светового дня для рассады не должна быть меньше 10, а лучше 12 часов. Но не забывайте, что ночное затмение для рассады тоже необходимо.

Нехватка места – пересадите рассаду в более просторный контейнер. Обязательно позаботьтесь о дренаже, чтобы обеспечить оптимальный режим полива и дополнительный доступ кислорода. Это особенно важно в период, пока растение будет приживаться.

Проблемы с корневой системой – дайте рассаде время восстановиться самостоятельно. Но в период реабилитации заботьтесь о ней особенно внимательно.

Нехватка подпитки – полейте молодые растения раствором соответствующего удобрения. Но помните, что для рассады его концентрация должна быть примерно вдвое меньше полной дозы. Чтобы подкормить саженцы, хорошо подойдет самодельное удобрение на основе нескольких питательных веществ. Приготовьте его, смешав 35 г суперфосфата и 5 г мочевины и растворив их в 10 литрах воды.

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