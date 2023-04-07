Как увеличить урожай картофеля вдвое: поможет секретное средство

Урожай картофеля зависит от многих факторов. В период цветения кусты очень нуждаются во влаге, поэтому засушливая погода может негативно повлиять на количество проросшего картофеля.

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Если правильно выбрать сорт и период посадки, уже в июле можно получить вкусные молодые клубни. Среди лучших сортов выделяют беларозу, пикассо, ред скарлет, ривьеру, констант и гранаду. OBOZREVATEL подобрал действенные советы, которые помогут увеличить урожай вдвое.

Благоприятная погода для посадки должна держаться минимум неделю. Пусть почва прогреется минимум до +7°С. Днем столбики термометров должны показывать +10+12°С, ночью – не менее +5°С. Синоптики говорят, что в 2023 году такая погода установится примерно после 15 апреля, поэтому раньше сажать картошку точно не стоит.

Эксперты говорят, что картофель очень требователен к уровню влажности почвы. Сухая и жаркая погода в начале лета может существенно испортить урожай, если вовремя не принять соответствующие меры. От стадии появления бутонов и в течение всего периода роста ботвы картофель требует повышенного полива. Лучше поливать кусты вечером. Под каждый куст выливают не менее трех литров воды.

Песчаные и супесчаные почвы требуют более обильного полива, почвы из суглинок или торфа – менее.

Если сильной засухи нет и почва достаточно увлажнена дождями, дополнительно поливать картофель не надо. Достаточно простого разрыхления, чтобы улучшить поступление воздуха.

Подкармливать картофель рекомендуют, как только начнут формироваться бутоны. Можно смешать 3 столовых ложки древесной золы и 1 чайную ложку сульфата калия.

Кстати, в народе существует мнение, что можно подкармливать картофель настойками из дрожжей. Однако эксперты говорят, что фактически они не приносят никакой пользы, но могут уменьшить запас питательных веществ в земле – натрия или кальция. А если вы решите использовать навоз, то обратите внимание, что для удобрения подходит только тот, который полежал определенное время – год или два.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сажать картофель по методу Фокина и полезно ли разрезать его на две части.

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