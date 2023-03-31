Никогда не удобряйте этим огород: популярные средства, которые на самом деле несут вред

Интернет изобилует лайфхаками, чем подкормить огород, чтобы получить наилучший урожай. Но, как водится, не все из этих советов имеют под собой реальную основу. Многие лайфхаки не просто не полезны, а еще и могут нанести серьезный вред.

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OBOZREVATEL собрал топ средств, которыми профессионалы не рекомендуют подпитывать сельскохозяйственные культуры. Это может быть даже опасным.

Дрожжи

Дрожжи считают хорошей пищей для почвенных бактерий. Это действительно так. Но никакой пользы растениям это не приносит. Вместо этого они истощают запас отдельных питательных веществ из земли, например калия и кальция.

Свежий коровяк

Навоз – одно из первых известных человечеству удобрений. Но использовать можно только тот, что полежал определенное время – год или два. Это позволяет избавиться от болезнетворных бактерий и снизить содержание питательных веществ. Свежий навоз настолько богат ими, что может нанести вред растениям – нанести химические ожоги и вызвать их гибель.

Перманганат калия

Розовым раствором марганцовки принято дезинфицировать семена и подкармливать саженцы на грядках. Но марганцевокислый калий – сильный окислитель, который категорически не подходит для использования в кислых почвах. Впрочем, его применение и в щелочных не имеет смысла, ведь в таком сочетании он не усваивается растениями. Что касается бактерицидных свойств, то при внесении в почву марганцовка убивает не только вредные, но и жизненно необходимые микроорганизмы. Впрочем, ею можно обрабатывать садовый инвентарь.

Соль

Обычной поваренной соли приписывают способность отпугивать вредителей. Но это миф. Насекомым наличие соли на почве не мешает никак. А вот растениям может серьезно нанести вред, ведь соляная корка на поверхности земли мешает им получать достаточно влаги и кислорода. Исправить это можно, перекопав землю. Некоторые считают, что солью можно вытравливать сорняки, и они действительно будут чувствовать себя плохо после такого полива. Но и полезные растения тоже будут страдать от избытка соли.

Сода

Еще один белый порошок из кухонного ассортимента, которому приписывают свойства удобрения. Но натрий, содержащийся и в соли, и в соде, вреден для растений. Если же вы хотите нейтрализовать содой слишком кислую почву, то оставьте эту идею – чтобы как-то повлиять на ее химический состав, понадобится слишком много средства. Зола или гашеная известь справятся с этой задачей лучше.

Банановая кожура

В этих органических отходах действительно много полезных для растений элементов – калия, магния и фосфора. Но при этом в банановой кожуре содержатся вещества, закисляющие почву. Это приводит к ухудшению вкуса плодов и повышает риск гнилостных заболеваний растений.

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