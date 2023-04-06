Как получить ведро картофеля из одного куста: советы

Многие огородники уверены, что без внесения удобрений нельзя вырастить богатый урожай. Картофель, в частности, любит подкормку и полив. Если правильно выбрать сорт и период посадки, уже в июле можно получить первый урожай.

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Кустам нужно много влаги, особенно в период цветения. Как собрать ведро с одного куста картофеля, разбирался OBOZREVATEL.

Если долгое время стоит слишком засушливая погода, огородники рекомендуют не пропустить два важных периода, когда нужно дополнительно полить кусты. Это момент цветения и начала роста первых клубней.

Самое популярное удобрение перед посадкой – навоз. Эксперты говорят, что можно использовать горчичный жмых, добавив в него сушеные корки от овощей и фруктов.

Чтобы картофель рос большим, в каждую лунку перед посадкой добавляют по 1 чайной ложке сульфата аммония.

Но не все удобрения полезны. Есть мнение, что поваренная соль может отпугивать вредителей. Это не больше, чем миф. Вредители никак не реагируют на наличие соли в почве. Некоторые растения могут даже страдать от чрезмерного его количества. Также сода и банановые шкурки – очень сомнительные удобрения. Какие еще подкормки могут навредить растениям – читайте в материале.

Кстати, картофель можно сажать по методу Фокина, разрезая его на две части.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как удобрять огород проверенным удобрением – пеплом.

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