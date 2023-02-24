Когда пикируют рассаду помидоров: о каких уловках следует знать

Уже в конце февраля огородники проводят подготовку к сеянию семян на рассаду. Для каждого региона Украины период посадки будет разным. Жители южных областей и Крыма первые саженцы в теплицы или на грядки высаживают уже в апреле. В центральной и северной Украине и в мае иногда бывают заморозки, поэтому посадку в открытый грунт проводят в конце весны или в начале июня.

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Чтобы помидоры выросли здоровыми, рассаду следует пикировать. Как и когда правильно делать эту процедуру, разбирался OBOZREVATEL.

Благоприятные даты

Важно помнить два правила: для проведения пикирования следует дождаться появления определенного количества ростков и выбрать подходящий день.

Перед пикированием должны развиться минимум два полноценных листа. Также огородники советуют обращать внимание на лунный посевной календарь. Лучше сделать пикирование в следующие даты:

2-4 марта

11-12 марта

22, 30 и 31 марта.

Что делать со стержневым корнем

Существует две версии того, что следует делать со стержневым корнем перед пикированием. Согласно первой, стержневой корень нужно прищепить. Говорят, что так будут развиваться мощные мочковатые корни.

Есть и противники этого. По их словам, если укоротить корень на 1/3, рассаде понадобится время, чтобы во-первых – восстановиться, а во-вторых – прижиться.

Как провести пикирование

Возьмите отдельные емкости до 150 мл. Не советуют сразу сажать в большой горшок, ведь земля может начать закисать.

Почве нужна дезинфекция. А рассаду перед пикированием обильно поливают.

Затем вынимайте саженцы отдельно, по одному, не стряхивая землю с корней. Перед высадкой на новое место стебель углубляют по семядольные листья. После этого примните землю, полейте теплой водой и посыпьте сверху немного грунтовой смеси.

Выберите для рассады темное место. Через 2-3 дня можно выставлять ее на свет. Следите, чтобы рассаде не было слишком холодно. Минимальная температура воздуха ночью должна быть +16+18 °C, средняя дневная +20+22 °C.

Рассаду не следует слишком заливать водой. Полива до 2-х раз в неделю будет достаточно. Но следите, чтобы земля не пересыхала.

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