Рассада будет толщиной с палец: названо суперудобрение для помидоров

Чтобы получить щедрый и вкусный урожай помидоров достаточно не только выбрать правильное время и сорт для посадки, но и обратить внимание на удобрения. Иногда без подкормки рассада вырастает слабой и недостаточно выносливой.

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Свежие помидоры из грядки – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Они содержат витамины А, С, B2, B6, PP, E. Витамин К очень полезен для костей. Магний, калий, цинк, йод, минеральные соли, натрий способствуют здоровому функционированию организма, а антиоксидант ликопин даже оказывает противораковое действие, он может предотвращать мутацию ДНК и рост раковых клеток. Каждый огородник мечтает вырастить хорошие помидоры. OBOZREVATEL разбирался, какое удобрение самое действенное для рассады.

Эксперты рассказали, что лучше для помидоров подойдет удобрение из корицы. Она поможет сделать ростки толстыми и крепкими. Можно также добавить удобрение на основе картофельных очисток – они обладают защитными свойствами и уберегут ростки от различных болезней.

Удобрение из корицы

Для приготовления удобрения требуются следующие ингредиенты:

сухая корица

вода

В небольшую емкость следует налить 1 литр теплой воды и разбавить в ней 1 чайную ложку сухой корицы. Раствор нужно настаивать 1-2 дня.

Затем с помощью марли процеживаем раствор и наливаем его в пульверизатор.

Опрыскивать рассаду следует тщательно и осторожно, чтобы удобрение попало на каждый листик. Слишком часто использовать коричную подкормку не нужно – достаточно одного раза в неделю.

Удобрение из картофельных очисток

Нужно взять:

кожуру из 3-5 картофелин

воду

В кастрюлю нужно налить 2 л воды, добавить кожуру из 3-5 картофелин среднего размера. Кастрюлю ставим на плиту и варим в течение 15-20 минут.

Затем осторожно процеживаем воду и выбрасываем остатки очисток. Раствор следует охладить до комнатной температуры и поливать им корни рассады 1 раз в 10-14 дней.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда и как нужно пикировать рассаду помидоров.

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