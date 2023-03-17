Помидоры будут как кулак: чем подкормить рассаду на каждом этапе высадки

Здоровая рассада – основа хорошего урожая. Поэтому так важно на каждом этапе правильно подкармливать молодые растения, чтобы они достаточно окрепли к моменту высадки в землю. Особенно это касается помидоров, которые достаточно чувствительны к разным неблагоприятным условиям.

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OBOZREVATEL рассказывает, как правильно ухаживать за помидорной рассадой на каждом этапе. Одной из основных задач является правильный расчет дозы удобрений.

Внесение удобрений после пикирования

После того, как молодые растения пройдут процедуру пикирования, их лучше всего подкармливать нитроаммофоской. Четыре грамма вещества необходимо растворить в 10 литрах теплой воды и этим раствором однократно полить рассаду. Если она после пикирования замедлилась в росте, такую подкормку можно повторить через 10 дней после первого внесения удобрения.

Подкормка перед высадкой

Рассаду лучше подготовить к высадке в открытую почву, ведь это стрессовое событие для растения. Для этого хорошо подойдет внесение суперфосфата и золы. Обработать ими растения нужно за 3-4 дня перед высадкой. Чтобы приготовить подпиточный раствор, необходимо в 10 литров воды добавить 60 г золы деревьев и 30 г суперфосфата. Норма полива в таком случае составляет примерно 150 мл на каждое молодое растение.

Дополнительная подкормка

Дальнейшее внесение удобрений лучше осуществлять с учетом состояния растений. Если нижние листья начали скручиваться, а их обратная сторона приобрела фиолетовый оттенок, это может свидетельствовать о недостатке азота. Его может устранить коровяк, разбавленный с водой в пропорции 1:10. Также хороший вариант – аммиачная селитра, которую разводят из расчета 30 граммов на 10 литров воды.

Медленный рост растения можно ускорить с помощью суперфосфата. Его разводят в пропорции 20 граммов на ведро воды. Такая подкормка поможет томатным кустам развить мощную корневую систему и даст им большую стойкость к болезням.

Темные и морщинистые листья с краевым ожогом являются признаком недостатка калия. Этот дефицит устраняет раствор сульфата калия. 30 г вещества разводят на ведро воды. Также подойдет зола, разведенная в пропорции 1 столовая ложка на литр воды.

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