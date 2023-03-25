Как удобрять огород пеплом: урожай вырастет в разы

Древесный пепел – один из самых древних известных человечеству видов удобрений. Однако до сих пор не все огородники умеют им правильно пользоваться.

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OBOZREVATEL выяснил, каким образом можно использовать пепел на огороде. И чем он может быть полезен для выращивания урожая.

Чем может быть полезен пепел

При сжигании древесины многие питательные вещества не сгорают, а концентрируются в золе. Это и фосфор, и кальций, и калий. Также средство богато железом, цинком, магнием, марганцем и т.д. Причем питательные вещества находятся в легкоусвояемой форме. В то же время в пепле не содержится хлор, который может нанести вред огурцам, помидорам, картофелю, капусте, винограду и смородине.

Золой также можно подкислять малоплодородную почву, чем делать ее более питательной, и улучшать ее структуру. Средство эффективно и в борьбе с некоторыми вредителями.

Пепел как удобрение

Самый простой способ применить пепел для подкормки растений, это просто внести его в почву при посадке. Для этого в каждую лунку под отдельное растение нужно добавить примерно 8-10 г пепла и смешать его с землей.

Чтобы сделать жидкое удобрение на основе золы, нужно просто развести 300-500 г сухого средства в 10 литрах воды. Этой жидкостью время от времени подливают растения.

Для удобрения плодовых деревьев и кустов, также клубники пепел вносится в грунт из расчета 100-150 г на квадратный метр. В идеале его следует смешать с торфом, от этого земля станет еще более плодородной.

Аналогичное количество золы вносят на квадратный метр грядки овощей. А вот для картофеля достаточно будет всего 60-100 граммов. В то время как бобовые любят большую его концентрацию – 150-200 граммов.

Зола как средство против вредителей

Древесная зола может быть достаточно эффективной в борьбе с такими болезнями, как серая гниль и мучнистая роса. При этом используется как сухой пепел, так и раствор на его основе.

Чтобы избавиться от серой гнили на клубнике, понадобится опудрение растения. Сухой золой нужно посыпать грядку из расчета 10-15 граммов на одно растение. Но для полного исчезновения болезни понадобится 2-3 процедуры.

Уничтожить мучнистую росу на плодовых кустах или огурцах поможет раствор пепла с добавлением хозяйственного мыла. Чтобы изготовить его, нужно развести 300 г пепла в 2-3 литрах воды и поставить кипятиться. После того как средство 30 минут покипит на медленном огне, его нужно настоять в течение 4-6 часов, а затем добавить 30-40 граммов хозяйственного мыла, натертого на терке и разведенного в небольшом количестве воды. После этого в средство нужно долить еще воды, чтобы получить 10 литров жидкости. Перед использованием ее следует процедить, а затем залить в опрыскиватель и обработать ею растения.

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