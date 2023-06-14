Как определить настроение кота по его хвосту: признаки, о которых вы никогда не подозревали

Никому еще не удалось предельно точно разгадать язык животных. Но специалисты говорят: чтобы понять эмоции и чувства достаточно просто наблюдать за поведением любимца. Коты, вопреки распространенному стереотипу об их строптивости и независимости, не такие уж эгоисты, какими их рисуют. У них есть свои способы выразить благодарность.

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А кошачье настроение легко определить по его хвосту. Почему кошачий хвост называют настоящим индикатором эмоций, разбирался OBOZREVATEL.

Позиция 1: хвост трубой

Хвост трубой – признак того, что кот вполне доволен своей жизнью. Он чувствует себя в безопасности, имеет достаточно пищи и воды и вообще не знает забот.

Позиция 2: хвост опущен

Если ваш любимец ходит с опущенным хвостом – значит, сейчас его лучше не трогать. Кот в таком случае настороженный, сосредоточенный или заинтересованный. Он внимательно изучает обстановку, вероятно чувствуя определенную напряженность и тревогу.

Позиция 3: прижатый хвост

А вот это уже отрицательный сигнал. Кот явно испуган или испытывает беспокойство. Что-то чрезмерно встревожило его и вызвало стресс. Кстати, ветеринары говорят, что таким образом кот может выражать обиду на своего хозяина. Это очевидный признак недовольства.

Позиция 4: кончик хвоста шевелится

Если шевелится не весь хвост, а только кончик – значит кот радуется вашему присутствию. Это проявление дружелюбия и позитивного настроения. Возможно, любимец хочет заботы и внимания, поэтому попробуйте его погладить.

Позиция 5: резкое подергивание хвоста

Резкое подергивание или удары хвостом по полу – недвусмысленный предупредительный сигнал, причем как для хозяина, так и для других животных вокруг. Так коты выражают свое раздражение. Любимца в таком состоянии лучше не трогать: сейчас он злой и может проявить агрессию. Животному нужно время, чтобы успокоиться.

Позиция 6: шерсть на хвосте дыбом

Следующая стадия после раздражения – нескрываемая агрессия. Если шерсть кота становится дыбом – значит он готов атаковать.

Кстати, многие аспекты поведения зависят и от породы. Меконг бобтейлы и редголы, например, очень общительны и контактны, они привязываются к хозяевам и любят ласку. А хауси и саваны могут проявлять агрессию, если трогать их, когда им этого не хочется, но это не значит, что животное вас не любит.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как кошки узнают, что хозяин скоро придет домой.

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