Спасут от одиночества: какие породы кошек самые преданные

Некоторые породы кошек славятся независимым и своенравным характером. Хауси и саваны, например, могут проявлять агрессию, если трогать их, когда им этого не хочется. Персидские и шотландские вислоухие кошки, напротив, очень социализированы и плохо переносят одиночество.

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А некоторые породы характеризуются почти собачьей преданностью. О том, какие из них будут проявлять нежную любовь и верность к хозяину, читайте в материале OBOZREVATEL.

Бирманская кошка

Если вы хотите избавиться от одиночества и выбрать в качестве домашнего любимца послушное и милое животное, обратите внимание на бирманскую кошку. Они обожают хозяев и будут, как песики, ходить следом по квартире и спать рядом в постели.

Голубоглазые кошки с симпатичным черным носиком мало кого оставят равнодушными.

Сиамская кошка

Сиамские кошки очень активны и энергичны. Их игривость хозяева иногда воспринимают за проявление агрессии. На самом деле эти животные достаточно коммуникабельные и любят понежиться.

Эта порода отличается чрезмерной "болтливостью". Сиамцы будут мяуканием отвечать хозяину на каждую его фразу. Это идеальный выбор для одиноких людей.

Сфинкс

Сфинксы – очень "ручные" и нежные животные. Они искренне любят хозяина и мгновенно реагируют на смену его настроения.

Говорят, сфинксы приходят понежиться на руки, когда мерзнут. На самом деле это ласковые, хрупкие и уязвимые коты, которые преданы очень своим хозяевам.

Меконг бобтейл

Владельцы бобтейлов говорят, что они очень похожи на собак. Представители этой породы обожают гулять на поводке по улице и играть в команду "апорт", принося игрушки.

Бобтейлы не любят отходить от хозяина ни на шаг и даже не подумают куда-то убежать во время прогулки.

Мэйн-кун

Массивные мейн-куны на самом деле настоящие добряки, которые готовы часами ласкаться к хозяину. Они не подвержены агрессии или проявлению недовольства. Но есть и исключения. Если мейн-кун не испытывает любви и отдачи от хозяина, кот может включить режим молчаливого игнорирования.

Регдолл

Редголлы будут верными друзьями для всех – для детей, взрослых, пожилых людей. Они прекрасно сосуществуют с другими животными в доме.

Единственный минус – эти коты очень страдают от одиночества и могут повредить мебель или коврики, пока хозяин на работе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал,как коты выбирают, с кем они спят.

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