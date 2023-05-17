Как коты узнают, что хозяин скоро придет домой: интересные факты

Одна из самых приятных особенностей поведения домашних животных – это привычка встречать хозяина у двери, когда он возвращается домой, и очень радоваться. Собаки склонны к этому в большей степени, но и многие кошки, несмотря на все мифы о своей независимости, рады проявить нежность к своему человеку после небольшой разлуки. Особо любимого хозяина они выходят ждать в коридор заранее. Но как они узнают, когда вы приходите домой?

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OBOZREVATEL поинтересовался мнением специалистов по поведению животных. Оказывается, имеет место совпадение нескольких факторов.

Ориентация во времени

Внутренние биологические часы кота настроены очень точно. Иначе откуда бы животное знало, что ровно в пять утра пора устраивать концерт с требованием дать поесть? Шутки шутками, но коты могут подстраиваться под привычный график хозяев и запоминать типичное время их возвращения домой. Даже переживать, если человек не появился на пороге вовремя.

Сигналом этих часов может быть чувство голода, если корм подают коту по определенному расписанию. Также пушистики могут привыкать к определенному времени на игры с человеком, когда он возвращается домой. Сочетание таких сигналов и может сигнализировать о скором возвращении человека.

Обоняние

Хотя чувство обоняния у кошек не столь мощно у собак, все же оно значительно развитее, чем у людей: 6 млн рецепторов у человека, 80 млн – у кошки, 300 млн – у собаки. Поэтому чувствовать запах хозяина мурлыка может действительно издалека. Особенно сильно эта особенность срабатывает, когда человек возвращается домой с той стороны, куда выходят окна квартиры. Стоит открыть окно на проветривание, и кот почувствует приближение хозяина примерно в 20-30 метрах. После этого он немедленно отправится к двери, откуда, как знает животное, появляется его любимое двуногое создание.

Слух

А вот слух у кошек гораздо острее, чем собачий, что уж говорить о человеческом. Для сравнения человек улавливает звуки в диапазоне 16 до 20 000 Гц, а кот – 45 до 64 000 Гц. Если животное может услышать на расстоянии примерно двадцати метров мышиный писк, то распознать знакомые шаги из подъезда для него не будет сложно.

А лучше всего срабатывает сочетание этих факторов. Зная, когда наступает время возвращения человека домой, кот начинает прислушиваться и принюхиваться. И когда чувствует приближение хозяина, опрометью бросается к двери.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно звать кошек, чтобы они обязательно обратили на вас внимание.

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