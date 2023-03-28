Зачем кот касается воды лапами перед тем, как пить: есть четыре причины

Владельцы кошек часто замечали за своими любимцами интересную особенность: перед тем, как пить воду, они обычно касаются ее лапой, словно проверяя. Лучше не оставлять полный стакан в доступном для животного месте.

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Иногда, желая прополоскать лапы в чашке хозяина, коты могут опрокинуть ее на пол или расплескать воду. Почему коты проверяют воду лапами перед тем, как пить, разбирался OBOZREVATEL.

Причина 1.

Если кот привык мочить лапу в собственной миске с водой, по всей вероятности, он просто играет. Кошачья миска стоит на полу, поэтому в нее обычно попадает мелкий мусор, пыль и крошки. Это все становится для животного своеобразным развлечением. Кот может просто ловить то, что плавает в его миске.

Причина 2.

Коты лезут лапой в стакан или чашку с водой хозяина, когда хотят пить, но емкость слишком узкая, чтобы иметь возможность добраться до воды мордочкой. Есть и другая причина – кот не хочет намочить свои усы, поэтому мочит лапу в стакане и слизывает воду. Некоторые любимцы переворачивают чашки, чтобы выпить пролитую жидкость.

Причина 3.

Опуская лапу в емкость, кот может просто проверять, достаточно ли в ней воды. Также ветеринары говорят, что таким образом животное может убеждаться, не притаился ли в воде какой-нибудь хищник и безопасно ли ее пить.

Причина 4.

Инстинкт подсказывает котам, что не стоит пить стоячую воду. Хищные животные будут выбирать для питья воду в проточных местах, ведь чувствуют, что в стоячей воде быстро размножаются опасные микробы.

Коты могут пить воду из свежих дождевых луж, но в большинстве случаев они сначала прикоснутся к ней лапой, проверяя качество и безопасность.

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