Где нельзя сажать кабачки: какие 'соседы' вредят урожаю

Кабачки – не слишком привередливые культуры, поэтому вырастить их на грядке будет несложно. Это популярные овощи, которые очень полезны для организма. В составе содержатся витамины С, В1 и В2. Кабачки незаменимы для похудения, обладают высоким содержанием Омеги-3 и калия, известны желчегонным и мочегонным эффектами и помогают при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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Часто случается, что огородники выполняют все рекомендации по посадке и подкормкам, а кабачки вырастают хилыми, маленькими и болезненными. Причиной плохого урожая может быть неправильное соседство. OBOZREVATEL разбирался, где нельзя сажать кабачки.

Опытные огородники знают, что правильно посадив культуры на грядке, можно не только повысить плодородие, но и улучшить развитие растений, упростить подкормку, уход и полив.

Плохими соседями для кабачков будут:

картофель

чеснок

огурцы

лук.

Кабачки и картофель подвержены общим почвенным заболеваниям, то есть они могут заражать корневую систему друг друга. Также эти культуры подвержены появлению одинаковых вредителей.

Лук, огурцы и чеснок будут конкурировать с кабачками за получение питательных веществ из почвы.

Кстати, возле помидоров лучше не высаживать капусту – цветную, брокколи или кольраби, а также горох. Сладкий перец и бобовые культуры имеют общее заболевание антракноз, поэтому будут заражать друг друга этим видом грибка.

Морковь будет иметь горьковатый привкус, если посадить ее на грядке с петрушкой, хреном или укропом. Где еще не стоит сажать морковь – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух растениях, которые не стоит сажать в огороде, ведь они могут уничтожить весь урожай.

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