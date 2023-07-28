Что обязательно нужно спрятать перед приходом гостей: топ-3 вещей

Внезапные гости могут изрядно озадачить даже опрятных хозяев, которые всегда придерживаются в доме порядка. Следует прежде всего убрать разбросанные вещи, вымыть посуду и вытереть стол от крошек.

Видео дня

Однако эксперты назвали три вещи, о которых хозяева иногда забывают, однако убрать их обязательно нужно согласно правилам хорошего тона. Что следует спрятать перед приходом гостей – рассказало издание Lifehacker.

Существует замечательное правило: если гость, увидев определенную вещь в вашем доме, может гипотетически начать разговор, который вы не хотели бы поддерживать, лучше заранее эту вещь спрятать.

Беспорядок в ванной

Начните уборку с ванной. Спрячьте использованные полотенца, махровые халаты, белье и грязную одежду. Уберите косметические средства из раковины. Проверьте, спрятаны ли ваши средства личной гигиены – это касается и различных бритв, эпиляторов и восковых полосок. Каждая вещь должна иметь свое место – это важное правило для каждой комнаты. Выделите отдельную полочку для уходовой косметики. Раковину можно быстро помыть двумя ингредиентами: лимоном и содой. Для нейтрализации неприятного запаха эксперты советуют использовать эфирные масла или сделать ароматические саше из разнотравья.

Некоторые книги и фильмы

Знакомая книга или популярный фильм могут спровоцировать интересную дискуссию среди гостей. Однако если в вашей библиотеке или фильмотеке есть материалы, которые могут вызвать ажиотаж (в отрицательном смысле слова), лучше убрать их на период вечеринки.

Декоративное оружие

Если вы любите коллекционировать антикварные предметы, следует обратить внимание на некоторые из них. К примеру, на декоративное оружие. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть: положите его в шкаф, пока ваши гости не разъедутся.

Кстати, даже самые внимательные и опрятные хозяева часто забывают почистить не очевидные места накопления грязи. И на первом месте – выключатели. Их можно помыть универсальным моющим средством, а если поверхности сильно загрязнены – использовать народные лайфхаки: уксус, содовый раствор или лимонную кислоту. О пяти местах, которые вы постоянно забываете убрать, – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи никогда не следует хранить на кухне.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.