Как сделать, чтобы вещи в шкафу приятно пахли: секрет пятизвездочных отелей

Доставая сезонную одежду из шкафа, можно почувствовать, что даже хорошо выстиранные вещи стали пахнуть затхлостью. Часто не помогают и бельевые кондиционеры, аромат которых быстро выветривается.

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Чтобы одежда и белье обладали приятным запахом даже после длительного хранения в шкафу, достаточно использовать несколько лайфхаков. OBOZREVATEL узнал секреты пятизвездочных отелей, которые надолго обеспечат аромат свежести.

Засушенная лаванда

Положив в шкаф букетик засушенной лаванды, вы обеспечите вещам нежный и ощутимый аромат в течение долгого времени. Кроме того, что лаванда – идеальный природный ароматизатор, это еще и действенное средство, которое защитит ваши вещи от моли.

Мыло

Старый добрый способ – еще наши бабушки клали в шкафы брусок открытого мыла. Есть несколько вариантов, как это лучше сделать:

натереть на терке мыло, разделить его на несколько порций и положить в разные уголки шкафа;

положить один или несколько брусков на полочки.

Следует заметить, что нужно регулярно, примерно раз в неделю, смачивать мыло водой, ведь оно быстро засыхает. Несколько капель воды из пульверизатора мгновенно усилят аромат.

Эфирное масло

Смочите салфетку несколькими каплями любимого эфирного масла, положите ее на блюдце, а блюдце поставьте на полочку в шкаф. Это очень эффективный лайфхак, одежда будет долго иметь ощутимый аромат.

Специальные саше

В отделах бытовой химии и в специализированных магазинах можно купить саше, которые кладут у одежды в шкафах. Выбор ароматов очень разнообразен – от травяных до цветочных и цитрусовых.

Мешочек с травами

Если вам нравится аромат полевых цветов и трав, можно сделать отличный ароматизатор. В небольшой мешочек кладем сухоцветы и оставляем его на полочке. Мешочек можно сделать из ткани или марли.

Подойдут следующие растения:

мелисса

мята

ромашка

лаванда

гвоздика

розмарин

чабрец

Ароматизатор своими руками

Способ 1. Можно изготовить ароматизатор, используя спирт и эфирные масла. Рецепт очень простой. Потребуется маленький флакон, в который следует надеть 20 мл спирта и 10-15 капель эфирного масла. Если вам нравится запах гвоздики, можно добавить и несколько сухоцветов.

Способ 2. Часто используют и ароматические салфетки. Берем несколько сухих салфеток и капаем на них эфирным маслом. Сворачиваем салфетку в форму конуса и ставим ее в стакан. На дно стакана советуют также налить немного парфюмированной воды.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как сделать, чтобы дома приятно пахло без использования химии.

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