Пять мест, которые вы постоянно забываете убрать: почистите их прямо сейчас

Некоторые места в доме могут стать настоящими рассадниками бактерий и плесени. Проблема в том, что в процессе уборки из просто забывают очистить.

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Экспертка по уборке Кэролайн Соломан часто делится советами по уборке на своем аккаунте в TikTok. Недавно она рассказала о пяти местах в квартире, где накапливается больше всего микробов.

Выключатели

Даже самые внимательные и опрятные люди часто забывают почистить не слишком очевидные места накопления грязи. Кэролайн отметила, что на первом месте в ее топ-5 находятся выключатели. Эксперт советует почистить их универсальным моющим средством. В случае, если поверхности сильно загрязнены и потеряли белизну, можно использовать народные лайфхаки – белый уксус, содовый раствор или лимонный сок.

Места над дверью

Над дверью обычно скапливается много пыли, но мало кто обращает на нее внимание. Поэтому периодически следует очищать даже труднодоступные поверхности. Кэролайн рекомендует просто несколько раз протереть их влажной тряпкой.

Места под холодильником и кухней

Не нужно постоянно перемещать холодильник или тяжелую кухонную мебель, чтобы очистить пол под ними. Достаточно просто регулярно извлекать крошки из-под приборов и мебели, используя пылесос со специальной насадкой.

Места под коврами

Отчистить ковер, не снимая его с пола, поможет лимонная кислота, глицерин, сода и уксус. Для длинного ворса лучше использовать тряпку из микрофибры. Короткий ворс очищают щеткой или влажной губкой. Но, по крайней мере, раз в месяц следует поднимать ковры и тщательно вымывать пол под ними.

Душевые лейки

Душевые лейки лучше мыть разведенным уксусом.

Для приготовления раствора вам понадобятся:

белый уксус – 1 стакан;

жидкое мыло для уборки ( либо жидкость для посуды, хозяйственное мыло и т.п.) – 2 столовые ложки.

Смешиваем ингредиенты на наливаем раствор в бутылку с пульверизатором. Полученным средством можно обрабатывать душевые воронки, ванны, раковины или унитазы, смесители, плитку и швы, душевую кабину с поддоном.

Кстати, от известкового налета краны можно защитить с помощью интересного лайфхака. Следует лишь натереть поверхности парафиновой свечой. Как правильно это сделать и почему популярное в сети средство с глицерином не даст должного эффекта – читайте в материале.

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