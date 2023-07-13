Как почистить раковину двумя простыми ингредиентами: будет блестеть как новая

Раковину следует мыть регулярно, иначе на поверхности осядет известковый налет, жирная пленка или ржавчина. Известковые отложения связаны с жесткостью воды. Даже специальные фильтры не всегда помогают устранить проблему.

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Если темные раковины особенно страдают от известкового налета, то раковины светлых тонов могут со временем желтеть или изменять цвет при контакте с некоторыми продуктами, например, с кофе или свеклой. В сети набирает популярность интересный лайфхак. Лив Холистик (@livholistic) в TikTok рассказала, как почистить раковину двумя простыми ингредиентами.

Чаще всего при производстве раковин используют нержавейку. Это долговечный и прочный материал, который, к сожалению, также подвержен образованию налетов и отложений.

Лив советует взять только два ингредиента – лимон и соду. Это отличная альтернатива агрессивным химическим средствам, которые могут повредить поверхность.

Нужно протереть область раковины, чтобы получить блестящие результаты.

Шаг 1. Возьмите большой лимон и разрежьте его пополам.

Шаг 2. Посыпьте содой одну половинку лимона и протрите ею раковину.

Шаг 3. Промойте раковину от абразивных частиц и кислот с помощью губки и холодной воды.

Приятный бонус – лимон и сода будут действовать как эффективные нейтрализаторы неприятных запахов. Лайфхак можно использовать для кухонных раковин и сантехники в ванной.

Кстати, уксус поможет очистить эмалированные раковины от извести и загрязнений. Нужно нанести воду и уксус на губку или тряпку, протереть раствором поверхность и оставить на 10 минут. После этого уксус следует смыть водой.

Эксперты также рекомендуют обрабатывать поверхности смесью нашатырного спирта и перекиси водорода в соотношении 2:1. Подробнее об этом лайфхаке – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть от пятен извести душ, чтобы он блестел.

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