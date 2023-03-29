Никогда не храните эти вещи на кухне: 5 предметов, которые следует немедленно выбросить

Кухня является одним из самых грязных помещений дома. Высокая влажность, постоянное присутствие продуктов, особенно таких как мясо или молоко – все это способствует размножению бактерий и побуждает прилагать усилия по поддержанию чистоты. Помочь этому может регулярная замена или ликвидация некоторых предметов.

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OBOZREVATEL рассказывает о пяти таких вещах. При неправильном использовании они могут стать источниками инфекции и других неприятностей.

Губка для посуды

Благодаря пористой структуре эта вещь не только хорошо создает пену, но и накапливает внутри остатки пищи, споры грибков, бактерии и вирусы. А то, что она почти всегда находится во влажном состоянии, только способствует их размножению. Вот почему губку лучше менять не реже, чем раз в две недели.

Доска для нарезки продуктов

Даже пластиковые доски обладают способностью накапливать в себе остатки продуктов и микроорганизмы. Особенно в микронадрезах, возникающих в процессе их использования. Поверхностно эту проблему можно решить периодической обработкой доски кипятком, что поможет ее продезинфицировать. Но все же этот предмет требует замены примерно раз в шесть месяцев. От доски лучше избавиться также, если она потеряла форму или от нее появился посторонний запах. Также эксперты советуют держать дома несколько досок для разных продуктов отдельно – мяса, хлеба, рыбы, овощей и т.д. Тогда они будут служить подольше.

Поврежденная посуда

По той же причине необходимо избавляться от поврежденной посуды. Трещины, мелкие сколы и надрезы накапливают бактерии, которые вымыть из этого углубления очень непросто. Лучше приобрести новую чашку или тарелку, чем подвергать себя опасности.

Просроченные специи

Кроме того, что специи, у которых истек срок годности, теряют свои вкусовые свойства, ароматические вещества в их составе могут приобретать нежелательные качества. Поэтому лучше не держать пакетики и баночки, срок которых истек.

Откупоренное вино

Под действием воздуха благородный напиток окисляется – теряет свой вкус и аромат, его цвет меняется на более тусклый и появляется привкус гнилых яблок. Все это означает, что употреблять такую жидкость уже нельзя. На то, насколько долго вино можно хранить откупоренным, влияет множество факторов, но средние цифры такие – белые и сладкие вина становятся непригодными за 2-3 дня, красные и сухие – примерно через неделю.

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