Что нельзя дарить мужчине: приметы

В народе есть множество примет, связанных с подарками. По поверьям, некоторые вещи могут навлечь проблемы со здоровьем, конфликты, безденежье и неурядицы в личной жизни.

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Суеверные люди верят, что нельзя дарить острые предметы и свечи, а женщинам в качестве презентов не советовали выбирать зеркала и жемчуг. Есть также версии, что мужчинам не следует дарить галстуки и часы. Детальнее о суевериях читайте в материале OBOZREVATEL.

"Галстучные" предрассудки

Казалось бы – практичный и универсальный презент, но поклонники предрассудков так не думают. Издавна говорили, что галстук словно "притянет" мужчину к дарительнице против его воли, ведь галстуки часто используют для приворотов и магических обрядов. Это, однако, не касается случаев, когда галстук дарят близкому человеку: мужу, папе, брату, дяде.

Можно ли дарить часы

Эта примета есть во многих культурах. Наши предки говорили, что часы дарить нельзя, чтобы не навлечь болезни. Часы, по поверьям, могут "забрать" молодость и здоровье. Кроме того, существует давняя примета, согласно которой, даря часы, человек словно "отдает" другому часть измеренного жизненного времени. Также не советовали дарить часы на свадьбу молодоженам. В таком случае подарок станет символом испытаний и конца беззаботной жизни.

Если подарить нож

Подарить нож или любой острый предмет – к ссоре. Говорили, что таким образом можно "перерезать" хорошие отношения и вызвать конфликты и споры. Еще в языческие времена люди верили, что ножи несут разрушительную энергетику. Согласно другой версии, подаренный нож может вызвать болезни.

Носки в качестве подарка

Есть довольно необычная трактовка этой приметы. По поверью, подарить мужчине носки – к ссоре. В народе говорили, что именно в подаренных носках мужчина может быстро поссориться с женой и уйти из дома.

Сумка, чемодан или кошелек

Здесь все просто: нельзя дарить пустой кошелек, сумку или чемодан. Чтобы "нивелировать" негативное значение приметы можно положить внутрь сувенир, монетку или сладости.

Что не так с домашними тапочками

Домашние тапочки дарить можно, но только если они не белого цвета. Белые домашние тапочки – символ болезней и смерти.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие подарки лучше не дарить родным и близким.

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