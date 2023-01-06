Почему нельзя дарить свечу: следует быть очень осторожным

Свечи – незаменимая вещь в домах украинцев. В условиях войны, когда российские ракеты и дроны обстреливают объекты энергетической инфраструктуры, ежедневные отключения света стали почти привычными.

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Поэтому свечи перешли в раздел универсальных подарков, которые всегда пригодятся. Огромный выбор свечей есть в любом супермаркете: от обычных парафиновых до ароматизированных декоративных. В народе существует поверье, согласно которому свечи лучше не дарить. В чем суть суеверия, разбирался OBOZREVATEL.

Можно ли дарить свечи

По давним суевериям, свеча – очень опасный подарок. Принимать свечу нельзя, даже если ее дарит родственник или близкий друг. Самые роковые предупреждения говорят, что подаренная может свеча очень негативно повлиять на здоровье человека, приведя даже к летальному исходу.

Возможно, это связано с тем, что свеча была основным незаменимым атрибутом для проведения различных ритуалов и обрядов.

Наши предки верили, что купленная или собственноручно сделанная свеча впитывает энергию того, кто собирается ее дарить. Но энергию исключительно отрицательную. Плохие последствия могут затронуть не только того, кто принимает подарок, но и его близких и родных.

Исключение – свечи, купленные в церкви. Такой подарок точно не будет нести ничего злого и горя не случится, говорит поверье.

Если вы не слишком суеверны и приняли свечу, как подарок, эксперты советуют ее "испытать". Если пламя горит высоко и ярко – свеча не несет плохой энергетики. Когда же огонь дрожит или мерцает – свечу советуют выбросить.

Есть беспроигрышный вариант – купить LED-свечу на батарейках. Она принесет в дом свет и уют и точно не будет нести никакого энергетического негатива.

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