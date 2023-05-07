Почему нельзя дарить ножи: отношения испортятся навсегда

Подарки выбирать всегда сложно, особенно если досконально не знать вкусы и предпочтения того, кому презент предназначен. Суеверные люди верят, что нельзя дарить тапочки, расчески, жемчуг, кошельки и свечи.

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Но самый известный "подарочный" предрассудок связан с ножами. Говорят, этот острый предмет несет очень негативную энергетику. Почему нельзя дарить ножи – читайте в материале OBOZREVATEL.

Народная суеверная мудрость утверждает: подарить ножи – к ссоре. Есть версии, что примета возникла еще в языческие времена, когда острые предметы использовались для ритуалов, магических обрядов и даже жертвоприношений. C давних времен люди верили, что ножи несут разрушительную энергетику.

Это поверье, кстати, существует не только у славянских народов. В китайской и латиноамериканской культуре подаренный нож воспринимается как символ разрыва отношений – дружеских, рабочих или личных. Не принято дарить ножи и в арабских странах.

Наши предки также говорили, что ножи могут "перерезать" хорошие отношения, разрушить мир в семье и повлечь конфликты и неурядицы. Более того – это также может "привлечь" в дом болезни.

Также не советовали дарить ножи молодоженам – говорили, тогда вся жизнь у пары будет "на ножах", да и вообще это могло навлечь быстрый развод.

Наиболее фаталистические трактовки утверждают, что подаренный нож – символ смерти, потери, беды и горя.

Подарить нож хозяйке – навлечь трудности в ее личные отношения. Мужчине выбирать нож в качестве подарка также не советовали, чтобы не навлечь драк, ссор и заключения.

Кстати, есть по меньшей мере 5 вещей, которые лучше избегать в качестве подарка на переезд. Почему нельзя дарить кошельки и зеркала и что делать, если вы выбрали неуместный подарок – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие предметы нельзя отдавать даром.

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