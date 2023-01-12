Почему нельзя дарить часы: что на самом деле стоит за суеверием

По народным поверьям, некоторые вещи лучше не дарить. Они принесут в дом плохую энергетику и могут даже привести к проблемам со здоровьем.

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Издавна считалось, что любимому человеку не следует дарить часы – это приведет к разлуке. В чем суть суеверия и можно ли выбирать в качестве подарка наручные или настенные часы, разбирался OBOZREVATEL.

Можно ли дарить часы

Большинство примет сводятся к одному – подаренные часы "отмеряют время к расставанию". Поэтому эзотерики не советуют выбирать такой презент для родителей, любимого человека или близкого друга. Конечно, маловероятно, что часовой механизм может стать причиной ссор и недоразумений. Но есть и другие объяснения предрассудка, более роковые.

По альтернативной версии, даря часы, вы "отдаете" другому часть отмеренного вам жизненного времени. В Китае есть два очень похожих между собой иероглифа: один обозначает хронограф, второй – смерть. В восточных традициях верят, что даря часы, вы ускоряете уход человека в потусторонний мир.

Также по поверьям это может навлечь трудности и тревоги. Поэтому лучше выбрать что-нибудь полезное и нейтральное.

В деловой сфере суеверие не играет такого значения. Поэтому нет особых запретов на дарение часов начальнику, коллеге или бизнес-партнеру. Напротив, качественные и дорогие часы подчеркнут статусность. В этом случае главное – реакция человека на подарок. Если он ему понравится, никакие негативные приметы не повлияют.

Кроме того, в народе придумали, как "обойти" плохое значение суеверия. Советуют просто выставить стрелки на неверное время. Тот, кому вы дарите, настроит правильное время и станет хозяином своего времени и подарка. Можно также подарить гаджет со встроенными часами, ведь все поверья касаются в большинстве механических циферблатов со стрелками.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя дарить свечу.

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