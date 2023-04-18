Какие подарки нельзя принимать: приносят горе и бедность

В народе говорят, что некоторые вещи нельзя дарить и принимать в качестве подарка. По поверьям, они могут принести проблемы со здоровьем, конфликты, неурядицы в личной жизни, навлечь безденежье и беды.

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Суеверные люди стараются всячески соблюдать традиции дарения, но на самом деле важно выбирать и дарить презенты с добрым сердцем и искренними намерениями – тогда на вашу жизнь не повлияют никакие негативные приметы. Какие предметы, согласно древним верованиям, не принято дарить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Часы

Это одна из древнейших примет. Говорят, что часы могут забирать здоровье и молодость. По наиболее роковым версиям приметы, даря часы, человек словно "отдает" другому часть измеренного жизненного времени. Молодоженам на свадьбу часы не дарили, потому что считали, что этот подарок символизирует мимолетность счастливой беззаботной жизни.

Домашние тапки

Наши предки верили, что домашние тапочки, подаренные пожилой особе, могут означать скорую и внезапную смерть. Для бабушек и дедушек выбирали другой подарок.

Кошельки

Пустые кошельки дарить не советуют, чтобы не навлечь финансовые затруднения. Внутри обязательно должна быть какая-нибудь купюра или монета. В народе распространено суеверие, согласно которому завистливые люди, даря кошелек, могут отобрать изобилие и передать свои собственные финансовые проблемы.

Зеркало

По старинному поверью, девушка, получившая в подарок зеркало, может потерять всю свою привлекательность и красоту. Суеверные люди верят, что зеркало имеет мощное энергетическое поле и способно передавать негатив.

Нательный крестик

Крестик можно принимать в подарок только от родного человека или от крестных родителей. Можно купить крестик самому, но, по поверьям, нельзя принимать его в дар от просто знакомых или посторонних. Подаренный крестик советуют освятить в церкви.

Острые предметы

Есть поверье, согласно которому ножи, вилки, ножницы, иглы и другие острые режущие предметы дарить не стоит. От них можно отказаться и вернуть их дарителю. Такие вещи могут принести в дом беды, конфликты и проблемы.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя дарить свечу.

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