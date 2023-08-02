Лунный посевной календарь на август: в какие дни запланировать работы в саду и огороде

Опытные огородники издавна использовали посевные календари, чтобы определить благоприятное время посадки и сбора урожая. В августе на грядках остается еще много культур, нуждающихся в защите от вредителей и уходе.

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Именно в последний месяц лета плодовые деревья и кустарники закладывают почки на следующий год. OBOZREVATEL рассказывает о благоприятных и неблагоприятных днях для огородных работ в зависимости от фазы Луны.

Фазы Луны в августе

1-2 и 31 августа – полная Луна;

3-15 августа – убывающая Луна;

16-17 августа – период новолуния;

18-30 августа – растущая Луна.

Благоприятные и неблагоприятные дни

Издавна в период новолуния ничего не сажали, не вносили удобрения, не выполняли размножения, не сеяли семена. Можно только произвести обрезку или профилактическую обработку в саду. А еще именно в фазу новолуния собирали лекарственные травы – по поверьям, они становились целебными.

В полнолуние не советовали собирать урожай. Четвертую фазу еще называют фазой щербатой Луны – именно этот период самый лучший для сбора овощей. Также обращают внимание на корневую систему растений и вносят удобрения.

Отдельно определим благоприятные дни для разных огородных культур:

Для зелени благоприятными будут следующие дни:

рукола -7, 13-14, 23-24, 31 августа;

листовой салат – 6-9, 20-22, 31 августа;

петрушка – 20-22, 31 августа;

укроп и фенхель – 8, 9, 27, 28 августа.

петрушка, кинза – 20-22, 31 августа.

Для разрыхления грунта на грядках благоприятными будут 6-7 и 16 августа.

Пикировать и прореживать культуры можно 8, 9 августа.

Органику согласно посевному календарю следует вносить 5, 8, 9, 13, 14 августа, а минеральные удобрения – 23, 24, 27, 28, 31 августа.

Начало августа – со 2 по 7 число, а также 10-12, 15 и 26 августа будет удачным периодом для обработки растений от вредителей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал посевной календарь на весь 2023 год.

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