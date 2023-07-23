Какие растения можно посадить в саду в августе: будут цвести до заморозков

Приближающаяся осень не означает конец сезона цветения. Многие садовые культуры радуют цветами вплоть до заморозков.

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OBOZREVATEL собрал список цветов, которые можно посадить уже в августе. И рассказывает, как их лучше сажать, чтобы получить роскошный цветник осенью.

Садовая ромашка

Цветок не нуждается в сложном уходе и легко пересаживается в любой момент, когда он не цветет. В частности, в августе. Все, в чем нуждается растение, это полив в жаркую и засушливую погоду.

Анютины глазки

Если высаживать красочные цветы в августе с прицелом, чтобы они расцвели осенью, то необходимо воспользоваться рассадой. Эти растения хорошо переносят холодную погоду. Они отлично приживаются на клумбе, в балконных ящиках и даже в горшках.

Бальзамин

Лучше всего этот цветок чувствует себя в полутени, поэтому его хорошо сажать под деревьями или у кустов. Температурный диапазон подходит для него очень большой – от 30-градусной жары до 10 градусов тепла. В большом количестве воды растение не нуждается, но радует цветами большого разнообразия расцветок.

Ипомея

Вьющийся однолетник цветет весь теплый сезон и прекращает выпускать бутоны с заморозками. К плюсам и одновременно минусам ипомеи относят ее способность очень быстро разрастаться.

Петуния

Еще один цветок, который разрастается быстро и пышно. И цветет до первых холодов. Выбирать окраску цветов можно по своему вкусу – петуния поражает фантазию огромным разнообразием. Но поливать ее придется достаточно регулярно. И периодически обирать увядшие цветы, чтобы обеспечить ей пышнее и длиннее цветение.

Рудбекия

Солнцелюбивому цветку понадобится хорошо дренированная и питательная почва. За это он отблагодарит интенсивным ростом и пышным цветением.

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