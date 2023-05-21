Чем подкормить лук в мае: урожай превзойдет ожидания

Май – идеальное время, чтобы подкормить лук. Это не слишком прихотливое растение, однако тонкие и бледные перья могут свидетельствовать о необходимости незамедлительного внесения удобрений.

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Главное – не терять время. Слабые перья являются признаком того, что луку не хватает азота. Как приготовить бюджетное и эффективное удобрение, которое спасет урожай – читайте в материале OBOZREVATEL.

Для подкормки во второй половине мая можно использовать карбамид. Это удобрение почти наполовину состоит из азота.

Карбамид не будет окислять почву, а это – большое преимущество. Лук любит тип почвы с нейтральной кислотностью. Приготовить удобрение очень просто. Надо просто в емкость с 10 литрами воды добавить 20 г карбамида.

Сначала нужно полить грядки удобрением, а затем – обычной водой. Так раствор карбамида попадет глубже в корни.

Повторить подкормку можно через 2 недели. Опытные огородники говорят, что урожай превзойдет все ожидания.

В качестве альтернативы рекомендуется попробовать сбалансированное удобрение с одинаковым содержанием азота, фосфора и калия.

Кроме того, следует соблюдать правила соседства. Лучше не сажать лук рядом с:

фасолью

бобами

пастернаком

укропом

капустой

свеклой.

Оптимально посадить лук на суглинку или супесчаном типе грунта. Так растение глубоко укоренится и будет расти достаточно интенсивно. Если перья начали клониться – специалисты советуют их обрезать. Делать это следует до того, как трубчатые листья спутаются между собой. Каждый лист нужно обрезать на половину или на треть. Если растение не возделывали никакими химикатами, эту зелень можно употреблять в пищу.

Кстати, лук легко можно вырастить на балконе. Тогда его не нужно дополнительно подкармливать. С луком на подоконнике привыкли не церемониться, ведь он прекрасно прорастает даже в пластиковом стакане с водой. Но такой лук может очень горчить, что портить любое блюдо. Как улучшить вкусовые качества "балконного" лука – читайте в материале.

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