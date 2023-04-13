Как увеличить урожай лука: чем подкормить

Лук – огородная культура, которая дает целых два урожая. Речь идет о листьях, которые используют в частности как зелень для салатов, а также о самих луковицах. Но чтобы овощ уродил хорошо, необходимо соблюсти несколько условий.

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OBOZREVATEL рассказывает об основных лайфхаках по выращиванию лука. И об удобрениях, которые сделают овощ крепким и сочным.

Лук должен расти в подходящей почве – нейтральной, в идеале на суглинке или супесчаном грунте. В таком случае растение хорошо укоренится и будет расти достаточно интенсивно. Но как только зелень начнет клониться, это означает, что пора ее обрезать. Лучше не медлить с обрезкой и сделать это, пока трубчатые листья не спутались между собой. Каждый лист обрезают на треть или наполовину. Если растение не обрабатывали никакими химикатами, эту зелень можно употреблять в пищу.

Чтобы подкормить лук, хорошо подойдет сбалансированное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия. Но вносить такую подкормку можно не раньше, чем придет время высаживать рассаду в открытый грунт.

А на стадии выращивания рассады важно позаботиться, чтобы растение получало достаточно света и тепла. В случае, если в помещении будет слишком темно, листья вытянутся в высоту и рано начнут клониться и путаться. Поэтому лучше обеспечить рассаду освещением фитолампой.

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