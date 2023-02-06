Как вырастить зеленый лук зимой на подоконнике, чтобы он не горчил

Вырастить на подоконнике зеленый лук очень просто. Он очень неприхотлив и иногда достаточно просто стакана воды.

Видео дня

Однако не все знают, что неправильное выращивание лука оказывает большое влияние на его вкусовые качества. OBOZREVATEL разбирался, как вырастить вкусный зеленый зеленый лук без привкуса горечи.

Где выращивать лук

С луком привыкли не церемониться. Он отлично прорастет даже в пластиковом стакане с водой. Но имейте в виду, что в таком случае не стоит ждать от него хороших вкусовых качеств. Лук может очень горчить и это, естественно, испортит любое блюдо.

Эксперты по огородничеству советуют приготовить специальную смесь. Для этого необходимо смешать землю, опилки и торф в равных пропорциях. Подойдет также вариант с грунтом, песком и торфом.

При какой температуре выращивать лук

Растению достаточно комфортной температуры 16-18 °C. Оптимальными будут отметки в 18-20°C днем и 13-15°C ночью.

Лук не требует слишком много тепла.

Сколько освещения нужно

Когда перо зеленого лука начинает светлеть и вытягиваться, можно добавить подсветку, но не более чем на 2-3 часа. Эксперты также рекомендуют снизить температуру, однако без существенных перепадов.

Как сделать, чтобы лук быстрее пророс

Огородники обычно обрезают шейку лука и очищают его от плотных чешуек.

Перед посадкой растение советуют немного прогреть, а после – полить теплой водой.

Нужна ли луку подкормка

Если лук растет в природной среде, обычно ему дают прикорневую подкормку.

Но посаженный лук на подоконнике не нужно дополнительно подкармливать. Тогда зеленые стебельки могут расти ломкими и светлыми.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный посевной календарь на февраль. Уже в конце февраля начинают сеять семена и саженцы поздних теплолюбивых овощей.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.