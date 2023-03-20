Часть Украины накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз на вторник. Карта
Во вторник, 21 марта, в Украине ожидается плюсовая температура. При этом в ряде регионов местами ожидаются небольшие дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В частности, осадки прогнозируются в западных, северных и центральных областях.
Теплее всего во вторник будет в центре Украины, а также на западе и юге. Здесь температура воздуха прогреется до +13 градусов. В остальных регионах столбики термометров днем поднимутся до 12 градусов тепла.
Ветер юго-западный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве во вторник также возможен небольшой дождь. Ночная температура будет +4…+6 градусов тепла, а днем ожидается до +13.
Следует отметить, что с 22 марта синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +19 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Климатологиня объяснила причины погодных качелей весной. Стратосферное потепление разрушает мощный струйный поток, сдерживающий порывы арктического холода.
– Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что метеорологическая весна наступит во второй декаде марта и ожидается теплой.
– По данным Wisemeteo, весна 2023 года будет прохладной и сухой. Тепло в Украину придет только со второй половины сезона.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!