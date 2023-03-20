Часть Украины накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 21 марта, в Украине ожидается плюсовая температура. При этом в ряде регионов местами ожидаются небольшие дожди.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. В частности, осадки прогнозируются в западных, северных и центральных областях.

Теплее всего во вторник будет в центре Украины, а также на западе и юге. Здесь температура воздуха прогреется до +13 градусов. В остальных регионах столбики термометров днем поднимутся до 12 градусов тепла.

Ветер юго-западный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник также возможен небольшой дождь. Ночная температура будет +4…+6 градусов тепла, а днем ожидается до +13.

Следует отметить, что с 22 марта синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +19 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Климатологиня объяснила причины погодных качелей весной. Стратосферное потепление разрушает мощный струйный поток, сдерживающий порывы арктического холода.

– Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что метеорологическая весна наступит во второй декаде марта и ожидается теплой.

– По данным Wisemeteo, весна 2023 года будет прохладной и сухой. Тепло в Украину придет только со второй половины сезона.