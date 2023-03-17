Уже совсем скоро роскошные 19: синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. Карта

С 22 марта синоптики прогнозируют резкое потепление в Украине. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +19 градусов.

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Об этом сообщили украинские синоптики Наталья Диденко, Игорь Кибальчич и Станислав Щедрин. В выходные, 18 и 19 марта, в Украине будет еще немного прохладно, однако днем прогнозируются небольшие "плюсы". Погода будет определять антициклон, поэтому будет сухо.

В ближайшую ночь температура воздуха в западных областях Украины составит -1… -6 градусов. На севере -2…+2 градуса. На востоке, юге и значительной части центра будет облачно. Ночью здесь ожидается +3...+5, местами даже до +7 градусов.

Днем по Украине в среднем прогнозируется +4…+9 градусов тепла, на юге Одесщины, в Крыму и Приазовье +8…+12 градусов.

Также в ближайшую ночь и завтра утром в восточных областях, а также местами в Полтавской, Черкасской и в Днепре с районами возможен дождь, вероятно, с мокрым снегом. Днем практически повсюду в Украине без осадков.

В Киеве осадков не ожидается. Ветер – северо-западный, порывистый. Температура воздуха в столице ночью прогнозируется на уровне -2…+2 градуса, днем до +7 градусов.

С середины следующей недели в столицу придет роскошное тепло, прогреется до +14...+19 градусов.

Кибальчич отметил, что в целом метеорологическая весна в Украине в этом году наступила раньше нормы. Он прогнозирует, что в ближайшие выходные на территории нашей страны сохранится теплая погода. По данным синоптика, небольшие дожди 18-19 марта пройдут на крайнем юге и местами в восточных областях.

В целом до 23-24 марта почти по всей Украине будет преобладать неустойчивая погода. Теплее всего будет на западе +10...+14 градусов и на юге – до +12...+16 градусов. Периодически возможны осадки в виде дождей и мокрого снега.

А с 25 марта в Украине значительно потеплеет. По данным Щедрина, в большинстве областей воздух прогреется вплоть до +19...+22 градусов, на юге даже до +23...+24 градусов. Однако ночи еще будут холодными, возможны небольшие заморозки.

В апреле 2023 года в Украине ожидается переменная погода с перепадом температур. Согласно прогнозу синоптиков, во втором месяце весны будет немного солнечных дней – он будет мрачнее марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Климатолог объяснила причины погодных качелей весной. Стратосферное потепление разрушает мощный струйный поток, сдерживающий порывы арктического холода.

– Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что метеорологическая весна наступит во второй декаде марта и ожидается теплой.

– По данным Wisemeteo, весна 2023 года будет прохладной и сухой. Тепло в Украину придет только со второй половины сезона.