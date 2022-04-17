Все изменится за одну ночь: астролог дала прогноз, что ждет осажденный оккупантами Мариуполь

Осажденный оккупантами Мариуполь будет освобожден, но бои за него будут длиться весь апрель и начало мая. Людям, которые находятся в городе, будет очень тяжело, они на грани выживания.

Об этом заявила астролог под ником Яна Ezoterichka. По ее словам, Россия решила уничтожить Мариуполь полностью, буквально стереть населенный пункт с лица Земли.

"Люди помогают Мариуполю и стараются протянуть руку помощи. Окончания бойни за Мариуполь в апреле пока не видно", – отметила она.

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Астролог добавила, что в боях за Мариуполь большие потери понесли обе стороны, но победа будет за Украиной, хотя и очень тяжелой ценой. Перелом в войне может произойти через 21 один день – Мариуполь получит большую помощь.

"Возможно, в июне-июле будет восстановление. Все за одну ночь изменится, но сложно будет", – подчеркнула эксперт.

Как известно, Мариуполь находится в осаде с 3 марта, оккупанты непрерывно ведут огонь по городу и убивают мирных жителей. По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в Мариуполе погибло от 20 до 22 тысяч мирных жителей. Такие данные являются предварительными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе катастрофическая. Она даже хуже, чем в Буче, Ирпене и других деоккупированных городах Украины, фото и видео из которых потрясли мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая к его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчество провидца пересмотрели.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка заявила, что Украина до конца года окончательно вырвется из-под влияния России, но победа в войне будет омрачена потерями. Военные действия могут затянуться.