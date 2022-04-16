Россия может исчезнуть с карт мира, а Путина ждет мучительная смерть: мольфар озвучил прогноз

Президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, умрет от тяжелой болезни в ближайшее время. Его страну ждет распад, что может привести к тому, что РФ совсем исчезнет из карт мира.

Об этом заявил самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук. По его словам, для России последствия войны с Украиной будут колоссальными.

"Если агрессия со стороны Российской Федерации продолжится – ее ждет крах, кризис, голодные бунты, а это может привести к тому, что страна разделится и территориально переедет в другие государства. То есть, России может вообще не быть на мировой карте", – отметил он.

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Стафийчук подчеркнул, что "пророчеству" о присоединении к России таких стран, как Украина, Беларусь, Литва, Латвия и Эстония не суждено сбыться. Главу Кремля ждет смерть в течение двух лет, скорее всего он скончается от онкологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что Украина в апреле-мае 2022 года будет вести тяжелые переговоры с Россией о прекращении войны, но противник попытается выжать максимум из ситуации на фронте, что негативно повлияет на диалог сторон. Однако уже вскоре война в Украине может перейти в менее агрессивную фазу.

Астропсихолог Валентина Виттрок отметила, что президент России Владимир Путин, развязавший кровавую войну против Украины, скрывает свою настоящую дату рождения, чтобы никто не мог понять, что его ждет. Однако наиболее подходящая к его психотипу дата – 7 октября 1950 года.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчество провидца пересмотрели.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка заявила, что Украина до конца года окончательно вырвется из-под влияния России, но победа в войне будет омрачена потерями. Военные действия могут затянуться.