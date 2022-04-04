Путину выпадает карта смерти: астролог рассказал, как умрет глава Кремля и что будет с Россией

Президент России Владимир Путин, который развязал кровавую войну против Украины, неизлечимо болен. Ему выпадает карта смерти, что означает скорую кончину.

Об этом в интервью Vgorode заявил победитель "Битвы экстрасенсов" Максим Гордеев. По его словам, Украина получит победу в войне с Россией, хотя это и будет тяжелым испытанием для страны.

"Путин и так уже при смерти, но вокруг него вьются сильные целители, которые поддерживают его здоровье на необходимом уровне. Энергия Путина почти иссякла, и правда уже проникает в Россию, как раковая опухоль распространяется и поражает слепое доверие народа", – отметил он.

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По словам Гордеева, Путин перед смертью потеряет доверие тех стран, на которые рассчитывал. Однако глава Кремля не покончит с собой, ведь он скорее убьет других, чем поднимает руку на себя. Путин может сбежать, поняв, что потерял все, но его смерть неизбежна.

Гордеев подчеркнул, что россияне даже после ухода Путина не осознают своих ошибок – они не будут чувствовать вины за те зверства, которые их солдаты совершали в Украине.

Астролог отметил, что война изменит и отношение к украинцам – страну начнут уважать во всем мире. После войны Украину ждет экономический рост и стабилизация валюты.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

В свою очередь, автор канала Irina Astrology Horoscope заявила, что Украина победит в войне с Россией, но периоды перемирия будут чередоваться с новыми обострениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.

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