Как умрет Путин и когда Украина победит Россию: астролог озвучила прогноз и назвала сроки

Украина победит в войне с Россией, но боевые действия могут затянуться до конца года – переоды перемирия будут чередоваться с новыми обстрениями. Президента России Владимира Путина ждет смерть, но есть несколько сценариев.

Об этом заявила автор канала Irina Astrology Horoscope. По словам астролога, глава Кремля еще поплатится за агрессию против Украины.

"Есть два варианта. Первый – насильственная смерть, то есть его могут застрелить, отравить или перекрыть воздух в бункере. Очень большая вероятность этого – весна-лето 2022. Однако если ни у кого не хватит смелости этого сделать, то он умрет своей смертью от каких-то болезней, возможно, от онкологии, в конце 2023 года. Даже при самых позитивных раскладах ему остался год-полтора", - отметила она.

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Астролог прогнозирует, что в апреле Украина и Россия заключат мирное соглашение, но оно вызовет большое недовоольство у общественности, ведь возможны территориальные уступки. Договор не остановит войну полностью, а переведет ее в "гибридную" фазу.

Российская Федерация в этом месяце почувствует всю тяжесть потерь в Украине, кроме того, усилится санкционное давление на страну. Коридор затмений конца апреля и начала мая принесет большие проблемы России, вплоть до отделения территорий. Однако о Донбасе и Крыме речь не идет – "вспышки" будут в других регионах.

Кремль в период с конца апреля и весь май будет в отчаниии, что может толкнуть его на развязание глобальной войны, что только ускорит конец России. Если Путин решится на применение ядерного оружия, то использует его не против Украины, а атакует другие страны, возможно США как потенциального противника.

По словам астролога, самым тяжелым временем для Украины станут август-сентябрь 2022 – начнется экономический кризис, который очень сильно ударит по карманам граждан, также возможно возобновление боевых действий.

В ноябре и декабре ситуация кардинально изменится – Украина может вернуть Крым и Донбасс, начнутся выплаты репараций.

"И с этого времени мы будем становиться на рельсы: отстраивать, поднимать экономику. Особенно хорошим для Украины будет лето 2023-го. Украина будет принята в ЕС и, возможно, ее даже примут в НАТО, несмотря на возможные подписанные договоренности… Мы будем символом свободы во всем мире. Потому что Украина за это боролась", - подытожила астролог.

Как сообщал OBOZREVATEL, астролог Наталья Нестеренко заявила, что война в Украине положит конец режиму президента России Владимира Путина, но сами боевые действия могут затянуться.

Кроме того, известный французский прорицатель Нострадамус предвидел большую войну в Европе в 2022 году, но изначально считалось, что она затронет Париж. После начала вторжения России в Украину пророчества провидца пересмотрели.

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